アイドルグループ・日向坂46が、25・26日の2日間にわたり東京ドームで『Happy Magical Tour 2024』ツアーファイナルを開催し、9万人を動員した。グループとしては2022年3月以来、2回目の東京ドーム公演となったが、前回はコロナ禍の影響で声出しができず、今回は初めて声出しOKでの東京ドーム公演となった。25日には、グループ改名前のけやき坂46時代から在籍する一期生・加藤史帆の卒業セレモニーが行われた。そして26日には、最新曲「卒業写真だけが知ってる」が初披露されたほか、来年4月5日・6日に横浜スタジアムでデビュー6周年を記念する『6回目のひな誕祭』の開催が発表された。

また26日には、すでに卒業セレモニー/コンサートを行ったメンバーもサプライズで登場。丹生明里が「One choice」に、濱岸ひよりが「青春の馬」に、加藤が「君しか勝たん」に参加した。曲中には、丹生は山口陽世へ、加藤は小坂菜緒へ自身のセンターを受け渡す演出も。濱岸は、前回の東京ドーム公演の際に体調不良で参加することができなかったが、今回リベンジを果たした。また、加藤からは「これからの日向坂46も頼みます!」と熱いメッセージが送られた。さらに、アンコールではお笑いコンビ・オードリーがサプライズ登場。先に春日俊彰が登場する中、メンバーにもサプライズで若林正恭が自転車に乗って颯爽と現れる。冠番組『日向坂で会いましょう』(テレビ東京系)とコラボした企画を行っていた同ライブで、番組MCのオードリーとのライブ初共演が実現。「JOYFUL LOVE」冒頭では、メンバーが歌う中、肩を組んで聞き入るオードリーの姿もあった。Wアンコールでは、6作ぶりに小坂が表題曲センターを務める「卒業写真だけが知ってる」が初披露された。曲前にはVTRで小坂が「今日この場所から、未来に向かってもう一度、大きな声で叫ぶんだ。私たち『日向坂46です!』(全メンバーの声)。さあ、みんな行くよ!」と宣言。新曲を1曲だけを披露し、MCもなくライブは閉幕。スクリーンには「ここから、はじまる 行こう。いっしょに。」というメッセージが。今年はグループを支えた一期生4人を含む6人が卒業発表し、大きな転換期を迎えた日向坂46。来年には5期生の加入も決定している中、新しい一歩を踏み出す力強い覚悟を示した。■『Happy Magical Tour 2024』ツアーファイナル 東京ドームDAY1セットリストM1. 君はハニーデューM2. Am I ready?M3. 雨が降ったってM4. 真夜中の懺悔大会M5. 夕陽DanceM6. ドレミソラシドM7. ってかM8. ブルーベリー&ラズベリーM9. My fansM10. キツネM11. アザトカワイイM12. 嘆きのDeleteM13. 膨大な夢に押し潰されてM14. やさしさが邪魔をするM15. NO WAR in the future 2020M16. 月と星が踊るMidnightM17. 錆つかない剣を持て!M18. 見たことない魔物M19. 絶対的第六感【アンコール】加藤史帆卒業セレモニーEN1. 男友達だからEN2. 耳に落ちる涙EN3. 君しか勝たんEN4. ハッピーオーラ■『Happy Magical Tour 2024』ツアーファイナル 東京ドームDAY2セットリストM1. 君はハニーデューM2. Am I ready?M3. 雨が降ったってM4. 真夜中の懺悔大会M5. ホントの時間M6. 夕陽DanceM7. ドレミソラシドM8. ってかM9. ブルーベリー&ラズベリーM10. My fansM11. キツネM12. アザトカワイイM13. One choiceM14. 青春の馬M15. 君しか勝たんM16. 誰よりも高く跳べ!2020M17. アディショナルタイムM18. 錆つかない剣を持て!M19. 見たことない魔物M20. 絶対的第六感【アンコール】EN1. HEY!OHISAMA!EN2. JOYFUL LOVEEN3. キュン【Wアンコール】WEN1.卒業写真だけが知ってる卒業写真だけが知ってる