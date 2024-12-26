¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡Û±ºÅÄ¹¸»Ì¡¡Ç´¤ê¤ÎÁö¤ê¤Ç£³Áö¤¹¤Ù¤ÆÃæ´ÖÃå¡ÖÆ»ÃæÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤·¡¢½ÐÂ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î¡ÖºÐËöÆÃÁª¡¦Ê¡²¬´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥Ó¥å¡¼¥í¡¼ÇÕ¡×¤Ï£²£¶Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡±ºÅÄ¹¸»Ì¡Ê£´£³¡áº´²ì¡Ë¤Ï£²ÆüÌÜ¡¢£µ¹æÄú¤Î£³£Ò¤Ï£´Ãå¡¢£¶¹æÄú¤Î£¹£Ò¤â£³Ãå¤È³°ÏÈ£²Áö¤ÇÃæ´ÖÃå¤ò³ÎÊÝ¡£ÆÃ¤Ë¸åÈ¾£¹£Ò¤ÏÆ»ÃæµÕÅ¾¤Ç¤Î²ÁÃÍ¤¢¤ë£³Ãå¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£³¡¢£´¡¢£³Ãå¤ÈÇ´¤ê¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡Á°¸¡¤«¤é¼ê±þ¤¨¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡ÖÆ»ÃæÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤·¡¢½ÐÂ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¿¤Ó¤â¥¿¥¤¥à¤Ï½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¼¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¹¥µ¤ÇÛ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡ÖÉðÉÙÁª¼ê¤¬»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ú¥é¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¡£½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸åÇÚ¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡»þÀÞ¿¤Ó»ÅÍÍ¤ÎÄ´À°¤â¶î»È¤¹¤ë¤¬¡Öº£Àá¤Ï½ÐÂ½Å»ë¡×¤Ç¾¡Éé¤ËÄ©¤à¡£¾å°Ì¤Ë¤â¥Ò¥±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤½ÐÂ¤òÉð´ï¤ËÃæÈ×°Ê¹ß¤âÎÏÁö¤ò¸«¤»¤ë¡£