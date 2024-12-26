¡Ö¤°¤ë¥Ê¥¤¡×ÁýÅÄµ®µ×¡¦¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¦²¬Â¼Î´»Ë¡¦¾®¼ÇÉ÷²Ö¤¬¡Ö¥´¥Á¡×»ÄÎ±
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤Î¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥°¥ë¥á¥Á¥¥ó¥ì¡¼¥¹¡¡¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡25¡×¤¬26Æü¡¢4»þ´ÖÈ¾¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤°¤ë¥Ê¥¤¥´¥ÁºÇ½ªÀï¡ªÂçÀº»»4»þ´ÖÈ¾SP¡×Æâ¤Ç¡¢NEWSÁýÅÄµ®µ×¡Ê38¡Ë¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ê23¡Ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó²¬Â¼Î´»Ë¡Ê54¡Ë¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ê27¡Ë¤¬»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿¡£
ÁýÅÄ¤ÏºÇ½ªÀïÁ°¤Þ¤Ç¼«Ê¢0±ß¤Î°ÂÄê´¶¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤â1°Ì¡£Æ±»þ¤Ë¤ä¤¹»Ò¡Ê26¡Ë¤ÎºÇ²¼°Ì¤Ç¤Î¥¯¥Ó¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¹â¶¶¤Ïº£µ¨¤«¤é²ÃÆþ¤·¡¢ºÇ½ªÀïÁ°¤Î¡Ö¼«Ê¢¡×18Ëü4528±ß¤ÇÁýÅÄ¤ËÂ³¤¯2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½ªÀï¤Ï6°Ì¤ÇºÇ²¼°Ì¤òÆ¨¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤¦¤¹¤¦¤¹¡¢1°Ì¤«¥Ó¥ê¤«¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¥¯¥Ó¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤Ã¤¿²¬Â¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢¡Ø¤°¤ë¤°¤ë¹â¶¶¡Ù¤Ë¡ÊÈÖÁÈÌ¾¡ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¡¢¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¾®¼Ç¤ÏºÇ½ªÀï¤Ç4°Ì¡£¡Ö¥¯¥Ó3¿Í¡×¤Î¾ì¹ç¤Ï·÷Æâ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤Î·ë²Ì2¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢²óÈò¤·¤¿¡£¤ä¤¹»Ò¤È¤È¤â¤Ë¸«¼è¤ê¿ÞÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¡Ê38¡Ë¤¬¥¯¥Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºòÇ¯¤Î¡Ö¥´¥Á24¡×ºÇ½ªÀï¤Ç¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥óÌðÉô¹ÀÇ·¡¢µÜÌî¿¿¼é¤¬¡È¥¯¥Ó¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥´¥Á25¡×¤«¤é¹â¶¶Ê¸ºÈ¤È¤ä¤¹»Ò¤¬²ÃÆþ¡£1Ç¯´Ö¥´¥Á¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¡£
º£ÊüÁ÷¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½÷Í¥ÌÚÂ¼²ÂÇµ¡Ê48¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¾¾ºäÅíÍû¡Ê36¡Ë¤¬VIP¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£º£Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡Ê28¡Ë¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¢§ºÇ½ª¡Ö¼«Ê¢¡×¶â³Û
£±°Ì¡¡ÁýÅÄµ®µ×¡Ê0±ß¡Ë
£²°Ì¡¡¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ê18Ëü4528±ß¡Ë
£³°Ì¡¡²¬Â¼Î´»Ë¡Ê40Ëü328±ß¡Ë
£´°Ì¡¡¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ê51Ëü9757±ß¡Ë
¡½¡½¡½¡½¡È¥¯¥Ó¡É¡½¡½¡½¡½
£µ°Ì¡¡À¹»³¿¸ÂÀÏº¡Ê61Ëü5203±ß¡Ë
£¶°Ì¡¡¤ä¤¹»Ò¡Ê£±£°£°Ëü5823±ß¡Ë
¢¦Ì±Êü¸ø¼°¥Æ¥ì¥ÓÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVer¡×¤Ç28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å1»þ¤«¤éÇÛ¿®³«»Ï
¢¦¡Ö¤°¤ë¥Ê¥¤¡×¼¡²óÊüÁ÷¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î16Æü¸á¸å7»þ¤«¤é2»þ´ÖSP