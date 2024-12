湘南T-SITEで「第69回 湘南 蚤の市」世界各国のアンティーク＆ヴィンテージが集結

「第69回 湘南 蚤の市」が、2025年1月11日(土)・12日(日)に神奈川・湘南T-SITEにて開催される。

50店舗が集結する蚤の市

「湘南 蚤の市」は、世界各国のアンティークやヴィンテージ品が集まる、人気の定期イベント。第69回となる今回は50店舗が集結し、各店こだわりの雑貨や食器、ウェア、ジュエリーなどを販売する。

個性豊かなアンティーク&ヴィンテージ

たとえば、デンマークのヴィンテージ商品を扱う「暮らしi.ro.do.ru.デンマークヴィンテージ」や、イギリスで買い付けたカトラリー、レース、アクセサリーを揃える「フローラル アンティークス(FLORAL ANTIQUES)」、ヨーロッパの貴重なアクセサリーパーツを販売する「レミース(le meace)」、アウトドアに使える古い物が充実した「コンテナロッジ(CONTAINER LODGE)」など、個性豊かな店舗と商品が勢揃い。歴史が刻まれたアイテムの中から、とっておきの1品を見つけることができる。

花のワークショップも

花のアトリエ「ニュアンセ」によるワークショップも実施。好きな花材と球根を選んで、自分だけのアレンジメントを楽しむことができる。

フード&スイーツのキッチンカー

さらに、キッチンカーも登場。ブリトー、キューバサンド、具沢山のスープといったフードや、クレープ、マカロン、クッキーなどのスイーツも販売。買い物の休憩に、ぜひ味わってみて。

【詳細】

「第69回 湘南 蚤の市」

開催日程:2025年1月11日(土)、12日(日)

時間:10:00〜16:00

会場:湘南T-SITE 1、2号館間プロムナードほか

住所:神奈川県藤沢市辻堂元町6-20-1

※小雨決行、荒天中止

※2日とも中止となった場合、延期はなし



◾️「ニュアンセ」球根アレンジメント ワークショップ

時間:11:00〜/12:00〜/13:00〜/14:00〜/15:00〜

所要時間:約30分

定員:各回5名

参加費:3,800円

※花材費全て込み

※当日、会場にて支払い

申込方法:ニュアンセ 公式インスタグラム

※画像はイメージ



<グッズ出店店舗>

アビアント/アノニモ/アンティーク ラ・ブランシュ/aVintage/brocante icaco/カプリッチ/C'est la vie! Robin et B.R. Antiques/COLORS/コンテナロッジ/Cozy Room/ear used clothing/フローラル アンティークス/フダムール/Great Acorn Antiques/イロドリ/カース/La Trois/ラ ペルル/レミース/メイド バイ セブン -リユース-/メドウヒル/méli-mélo鎌倉/ネオトロピック/PONMOSIR/クゥアドゥヌフ/リ・ショップ/R&Hコレクションズ/Say it with Lucy's/センスオブイース/TOAST WORKS/UMU/Weekendcats/アメリ萌/ギャラリー古鹿/暮らしi.ro.do.ru.デンマークヴィンテージ/春鼎庵/旅する雑貨 matka/土のかおり/マイフェバ

<フード・ドリンク出店店舗>

キッチン St./ル・シャンティエ/ナオキーズ/Sai artcookies/セッションコーヒーベース/スープカフェ マール/THE NYC BOX/tobuhana-kitchen-studio-/パリカール/95BASE

※店舗により出店日が異なる

※詳細は公式ホームページを確認



【問い合わせ先】

湘南T-SITE代表

TEL:0466-31-1515(10:00〜19:00)

外部サイト