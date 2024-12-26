【なだれ注意報】北海道・旭川市、留萌市、士別市、名寄市、鷹栖町、東神楽町などに発表（雪崩注意報）
気象台は、午後10時53分に、なだれ注意報を旭川市、留萌市、士別市、名寄市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、幌加内町、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、天売焼尻、初山別村、遠別町、天塩町に発表しました。
【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・旭川市、留萌市、士別市、名寄市、鷹栖町、東神楽町などに発表（雪崩注意報）
留萌地方では、27日昼前まで暴風雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■旭川市
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒
□暴風雪警報
27日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒
■士別市
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒
■名寄市
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒
■鷹栖町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒
■東神楽町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒
■当麻町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒
■比布町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒
■愛別町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒
■上川町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒
■東川町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒
■美瑛町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒
■和寒町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒
■剣淵町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒
■下川町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒
■美深町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒
■音威子府村
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒
■中川町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒
■幌加内町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒
■増毛町
□暴風雪警報
27日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒
■小平町
□暴風雪警報
27日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒
■苫前町
□暴風雪警報
27日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒
■羽幌町
□暴風雪警報
27日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒
■天売焼尻
□暴風雪警報
27日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒
■初山別村
□暴風雪警報
27日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒
■遠別町
□暴風雪警報
27日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒
■天塩町
□暴風雪警報
27日昼前にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 16m/s
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて警戒