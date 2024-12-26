気象台は、午後10時53分に、なだれ注意報を旭川市、留萌市、士別市、名寄市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、幌加内町、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、天売焼尻、初山別村、遠別町、天塩町に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・旭川市、留萌市、士別市、名寄市、鷹栖町、東神楽町などに発表（雪崩注意報）

留萌地方では、27日昼前まで暴風雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■旭川市

□なだれ注意報【発表】

27日にかけて警戒





■留萌市□暴風雪警報27日昼前にかけて警戒風向 西・陸上最大風速 16m/s□なだれ注意報【発表】27日にかけて警戒■士別市□なだれ注意報【発表】27日にかけて警戒■名寄市□なだれ注意報【発表】27日にかけて警戒■鷹栖町□なだれ注意報【発表】27日にかけて警戒■東神楽町□なだれ注意報【発表】27日にかけて警戒■当麻町□なだれ注意報【発表】27日にかけて警戒■比布町□なだれ注意報【発表】27日にかけて警戒■愛別町□なだれ注意報【発表】27日にかけて警戒■上川町□なだれ注意報【発表】27日にかけて警戒■東川町□なだれ注意報【発表】27日にかけて警戒■美瑛町□なだれ注意報【発表】27日にかけて警戒■和寒町□なだれ注意報【発表】27日にかけて警戒■剣淵町□なだれ注意報【発表】27日にかけて警戒■下川町□なだれ注意報【発表】27日にかけて警戒■美深町□なだれ注意報【発表】27日にかけて警戒■音威子府村□なだれ注意報【発表】27日にかけて警戒■中川町□なだれ注意報【発表】27日にかけて警戒■幌加内町□なだれ注意報【発表】27日にかけて警戒■増毛町□暴風雪警報27日昼前にかけて警戒風向 西・陸上最大風速 16m/s□なだれ注意報【発表】27日にかけて警戒■小平町□暴風雪警報27日昼前にかけて警戒風向 西・陸上最大風速 16m/s□なだれ注意報【発表】27日にかけて警戒■苫前町□暴風雪警報27日昼前にかけて警戒風向 西・陸上最大風速 16m/s□なだれ注意報【発表】27日にかけて警戒■羽幌町□暴風雪警報27日昼前にかけて警戒風向 西・陸上最大風速 16m/s□なだれ注意報【発表】27日にかけて警戒■天売焼尻□暴風雪警報27日昼前にかけて警戒風向 西・陸上最大風速 16m/s□なだれ注意報【発表】27日にかけて警戒■初山別村□暴風雪警報27日昼前にかけて警戒風向 西・陸上最大風速 16m/s□なだれ注意報【発表】27日にかけて警戒■遠別町□暴風雪警報27日昼前にかけて警戒風向 西・陸上最大風速 16m/s□なだれ注意報【発表】27日にかけて警戒■天塩町□暴風雪警報27日昼前にかけて警戒風向 西・陸上最大風速 16m/s□なだれ注意報【発表】27日にかけて警戒