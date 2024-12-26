King ¡õ Prince¡¢±ÊÀ¥Î÷¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¸æÁâ»Ê¤ËÎø¤Ï¥à¥º¤¹¤®¤ë¡Ù¼çÂê²Î¤¬¿·¶Ê¡ÖHEART¡×¤Ë·èÄê
King & Prince¤¬¡¢2025Ç¯1·î7Æü23»þ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¦²Ð¥É¥é¡ú¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ø¸æÁâ»Ê¤ËÎø¤Ï¥à¥º¤¹¤®¤ë¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤òKing & Prince¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼çÂê²Î¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ÖHEART¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÊ»¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾️郄¶¶³¤¿Í ¥³¥á¥ó¥È
¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È¡£¿§¡¹¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¡ØHEART¡Ù¤Ç¤¹¡£ÁÇÅ¨¤Ê²Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹
¶ÊÄ´¤Ï¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£·ë¹½¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
ÈÖÁÈ¾ðÊó
¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï
2025Ç¯1·î7Æü¥¹¥¿¡¼¥È
²ÐÍË¡¡23¡§00¡Á23¡§30
¼çÂê²Î¡§King ¡õ Prince¡ÖHEART¡×¡ÊUNIVERSAL MUSIC¡Ë¡¡¡¡
¡Î¥É¥é¥Þ³µÍ×¡Ï
¡Ø¸æÁâ»Ê¤ËÎø¤Ï¥à¥º¤¹¤®¤ë¡Ù¤Ï¡¢Âç¼ê¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Î²ñÄ¹¤ÎÂ¹¤È¤·¤Æ¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê´Å¤ä¤«¤µ¤ì¼«Í³ËÛÊü¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¸æÁâ»Ê¤¬¡¢¿¿µÕ¤Î´Ä¶¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤Æ¤¤¿¥É½îÌ±½÷»Ò¤ÈÆ±Î½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤â¤Ë»Ò¤É¤âÉþºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢½é¤á¤Æ¤ÎºÃÀÞ¤ÈËÜµ¤¤ÎÎø¤òÃÎ¤ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£¼ç±é¤Î±ÊÀ¥Î÷¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦Å·Æ²Úå(¤Æ¤ó¤É¤¦¡¦¤¹¤Ð¤ë)¤ò±é¤¸¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó²ÖÁÒ¤Þ¤É¤«(¤Ï¤Ê¤¯¤é¡¦¤Þ¤É¤«)¤ò»³²¼Èþ·î¤¬±é¤¸¤ë¡£
Âç¼ê¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥á¡¼¥«¡¼¡ØÉþÅ·¡Ù¤Î²ñÄ¹¡¦Å·Æ²ÏË¡Ê¤Æ¤ó¤É¤¦¡¦¤ï¤¿¤ë¡Ë¤ÎÂ¹¤Ç¤¢¤ëÅ·Æ²Úå¤Ï¡¢¼«¸Ê°¦ºÇ¶¯¡¢¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¶â¤À¤±¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿À³Ê·ç´Ù¤À¤é¤±¤Î¤¦¤Ì¤Ü¤ì¸æÁâ»Ê¡£¤Ä¤¤¤Ë¸«¤«¤Í¤¿ÁÄÉã¡¦ÏË¤ÏÚå¤ò¿·Æþ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÉþÅ·¤ËÆþ¼Ò¤µ¤»¡¢¤µ¤é¤Ë²È¤òÄÉ¤¤½Ð¤·¼Ò°÷ÎÀ¤ÇÀ¸³è¤µ¤»¤ë¡£°ìÊý¡¢Úå¤Î¶µ°é·¸¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÖÁÒ¤Þ¤É¤«¤Ï¡¢Æ±¤¸¼Ò°÷ÎÀ¤ËÊë¤é¤¹Ä¶·ðÌó²È¤Î¥É½îÌ±½÷»Ò¡£¡È²ñÄ¹¤ÎÂ¹¡É¤È¤¤¤¦ºÇ¶¯¤Î¸ª½ñ¤¤æ¤¨¤Ë¡¢ËÜµ¤¤ÇÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Úå¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÅØÎÏ²È¤Ê¤Þ¤É¤«¤ÏÀµÌÌ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¼¡Âè¤Ë¤Þ¤É¤«¤ËÆÃÊÌ¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¯Úå¤Ï¡¢Îø¤ä°¦¤È¤¤¤¦ÉÔ³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Þ¤É¤«¤ò²¿¤È¤«¤Û¤ì¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡£