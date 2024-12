台湾のデュオ「凹與山 Our Shame」が、日本のSSW・ラッパーであるASOBOiSMとコラボレーションした楽曲「Snow in Osaka」のMVを12月26日に公開した。「凹與山 Our Shame」は、電子音楽に造詣が深く、Gt./Vo.兼プロデューサーであるEstelle H(エステル)と、パーカッションのIsan(イーサン)から成るデュオ。2022年に1stアルバム『Modern Problem』をリリース、シンセウェイブのエッセンスを基にエレクトロとアコースティックギターで織り成すメロウなアンビエント調の楽曲で、台湾に収まらず世界各国で評価を受けてきた。

そんな彼女らの最新曲は、日本のSSW・ラッパーであるASOBOiSMとのコラボレーション楽曲「Snow in Osaka」。本楽曲は2023年に大阪で開催されたサーキット・イベント「MINAMI WHEEL」をきっかけに生まれ、イベントで親交を温めた両者がコラボレーションして完成した。楽曲のリリース日には台湾で両者によるライブも行われ大盛況のうちに幕を下ろし、交流を深めてきた2組。楽曲はピアノとギターの温もりのあるサウンドと無機質で温度のない電子サウンドが雪のように溶け合いながら、哀愁で満たされた楽曲の世界観を醸し出している。また、ミキシングはDua Lipaなどの楽曲のミックスも手掛けるJay Reynoldsが担当した。同楽曲のMVは、クラブで出会う男女の夜明けまでの時間を刹那的に切り取った儚さが醸し出された作品となっている。本作のMVについて、「この曲はコートの温かさをテーマに創作しました。(MV内で)コートを贈ったり返したりすることは、温もりを他者に渡す行為です」と、雪がテーマの中だからこそ際立つ、温もりにフォーカスした作品に仕上がったとのこと。なお、凹與山 Our Shameは2025年の後半には、3年ぶりとなるアルバム作品を発表する予定。<リリース情報>凹與山 Our Shame & ASOBOiSM「Snow in Osaka」配信中