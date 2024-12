2025年2月15日~ 開催

セガは、Colorful Paletteと共同開発したAndroid/iOS用ゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」(プロジェクトセカイ)の最新情報などを届けるWEB番組「プロジェクトセカイ プロセカ放送局 年末大特番」を配信し、2025年2月15日から「プロセカ」と「あんさんぶるスターズ!!」のコラボレーションが開催されることが発表された。

コラボメンバーの書き下ろしカードイラストがゲーム内に収録

【プロジェクトセカイ プロセカ放送局 年末大特番】

「プロセカ」と「あんさんぶるスターズ!!」のコラボレーションには、「プロセカ」からは東雲彰人、青柳冬弥、天馬 司、神代 類が登場。「あんさんぶるスターズ!!」からは 守沢千秋、漣ジュン、瀬名 泉、逆先夏目が登場する。8人のキャラクターが、日本有数の大規模音楽イベント「ASTRO FES」に参加。フェス内のコラボステージに出演することになる。

ゲームでは、コラボメンバーの書き下ろしカードイラストが両アプリに追加される。「プロセカ」では、コラボログインキャンペーンで、コラボ描き下ろしイラストを使用したバーチャル・シンガーの鏡音レンとKAITOの★2メンバーを獲得することができる。

「あんさんぶるスターズ!!」では、フルボイスストーリー付きの楽曲イベントが開催され、8人がASTRO FESで共演する様子はこのイベントの中で披露される。

一方「プロセカ」では「ASTRO FES会場」が限定エリアとして登場。「あんさんぶるスターズ!!」コラボメンバーも登場するエリア会話となる。

このイベントに合わせ、コラボメンバー8人が歌う書き下ろし楽曲の制作も決定した。書き下ろし楽曲については、「あんさんぶるスターズ!!」には3DMV、「プロセカ」には2DMVが実装される予定となっている。「プロセカ」では鏡音レン、KAITOによる バーチャル・シンガーVer.も追加。書き下ろし楽曲の詳細は改めて発表される。

さらに今回のコラボでは、両アプリの全ユニットが出演する豪華なライブとなる「コネクトライブ 特別版 プロジェクトセカイ×あんさんぶるスターズ!!Ensemble in SEKAI」が2025年2月22、23日の2日間にわたり、全4公演が開催される。「あんさんぶるスターズ!!」の出演ユニットはDAY1、DAY2で異なるが、日替わりでシャッフルユニットが登場する。

「プロセカ」はDAY1、DAY2ともにバーチャルシンガー含む全ユニットが出演し、DAY1、DAY2でMCや一部楽曲が異なる内容となる。各日、Vivid BAD SQUAD、ワンダーランズ×ショウタイム、MORE MORE JUMP!、25時、ナイトコードで。、Leo/needは2曲、バーチャル・シンガー及び「あんさんぶるスターズ!!」の各ユニットは 1曲ずつ披露される。

各日の夜公演終了後にはアフターイベントも実施

コネクトライブを実際に体験することができる「プレライブ」が2025年2月15日に開催される。出演はワンダーランズ×ショウタイムとSwitch。「プロセカ」のアプリを持っていれば無料で参加することができる。

コラボイベントの詳細についてはは、1月27日20時より配信されるWEB番組「コラボスペシャル生放送」で発表となる。この生放送では、描き下ろしのイラストの発表やコラボガチャ情報、書き下ろし楽曲の発表などコラボの詳細情報が明らかになる。

