2025年1月17日 公開予定

セガは、Colorful Paletteと共同開発したAndroid/iOS用ゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」(プロジェクトセカイ)の最新情報などを届けるWEB番組「プロジェクトセカイ プロセカ放送局 年末大特番」において、2025年1月17日公開予定の映画「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」の詳細を発表した。

劇場版の劇場版オープニング主題歌を発表

【プロジェクトセカイ プロセカ放送局 年末大特番】

同作の劇場版オープニング主題歌は、40mPさんとsasakure.UKさんによる書き下ろし楽曲「はじまりの未来」に決定した。もちろんこの楽曲はゲームにも追加されることが決定しており、バーチャル・シンガーver.が収録される。

映画本編の映像を使用した「はじまりの未来」のMVが12月27日18時に、プロセカ公式YouTubeにて公開される。

エンディング主題歌、ユニット楽曲も明らかに!

オープニング主題歌に続き、エンディング主題歌も公開となった。エンディング主題歌はじんさんによる書き下ろし楽曲「Worlders」こちらはなんと、バーチャル・シンガーも含めた全ユニット総勢26名による歌唱楽曲となる。

各ユニット4名が歌唱するユニット楽曲と、バーチャル・シンガー楽曲の制作も同時に決定した。これらの楽曲は、音楽プロデューサーのDECO*27さんと、6名のボカロPさんたちがアレンジャーとして制作に加わっている。

応援上映も同時に開始

1月17日の公開初日から応援上映も同時に開始となることがわかった。応援上映では、声を出しながらの応援はもちろん、歓声や手拍子などで盛り上げながら鑑賞することができる。

初音ミクによる舞台挨拶、週替わりのアフターライブなど様々はイベントを企画

上映に関しては、様々な企画の開催が予定されている。

本編終了後、週ごとにユニットが異なるアフターライブが実施される。こちらのアフターライブに関しては、 応援上映以外の上映でもペンライトを使用した応援が可能となっている。ただ、応援上映以外では声を出すことはできない。

劇場版の公開を記念した初音ミクの舞台挨拶の開催が決定した。公開1週目の1月17日より1月23日までの限定で 本編開始前にスクリーンにて上映される。この舞台挨拶は、すべての劇場で上映される。

入場者特典は、各ユニット書き下ろし楽曲のCD!

映画を観た人に贈られる入場者特典情報が明らかになった。入場者特典第1弾として用意されたのは、各ユニット書き下ろし楽曲のCD。前述のDECO*27さんと6名のボカロPさんが制作した各ユニット楽曲とバーチャル・シンガー楽曲をCDにしたものがプレゼントされる。1枚のCDに1曲収録されていて、6種ランダムでの配布となる。ジャケットイラストは後日、劇場版公式Xにて発表される。公開日の2025年1月17日からの配布となっており、上限に達し次第配布終了となる。

ゲーム内スタンプラリーも開催

ゲーム内でスタンプラリーを進めることで報酬をもらえる「劇場版連動スタンプラリー」が開催される。スタンプは劇場特典でもらえるシリアルコードを「プロセカ公式ストア」で入力することで集めることができる。

スタンプを1個集めると劇場版限定の★4初音ミクがもらえるほか、劇場版と連動した限定エリアの解放やエリア会話の解放、限定スタンプや劇場版限定の★2メンバーを交換できるチケットえお獲得することなどが可能。以降はスタンプを1個集めるごとに、劇場版限定★2メンバーを交換できる。

【劇場版限定の★4初音ミク】

劇場版に登場する「閉ざされた窓のセカイの初音ミク」のイラストとなる。この★4初音ミクには、獲得時にライブ衣装とヘアスタイルが解放される

【スタンプラリー報酬 ★2イラスト】

「プロセカ公式ストア」から「シリアルコード入力」の画面を開き、入場特典でもらったシリアルコードを入力することができる。シリアルコードの入力には、事前に「プロセカ公式ストア」とプロセカアカウントの連携が必要となる

劇場版カウントダウンログインキャンペーンなどを開催

2025年1月11日より1月16日まで毎日、「ライブボーナスドリンク(大)」を1個もらえるカウントダウンログインキャンペーンが開催される。

また、劇場版の公開開始となる1月17日より、想いのカケラが100個もらえるログインキャンペーンが開始となる。こちらは2月16日23時59分までの開催となっている。

劇場版公開記念、ユニットキーストーリーを一挙配信

映画の公開を記念し、ユニットキーストーリーが、プロセカ公式YouTubeにおいて一挙に配信される。

ユニットリコレクションガチャも開催

1月17日12時よりユニットごとにユニットリコレクションガチャが順次開催される。このリコレクションガチャは、対象のユニットメンバーのみが出現するほか、一部の期間限定メンバーも登場。ガチャボーナスで、「未獲得の★4メンバー」や「セレクトした★4メンバー」が確定で出現する。

劇場版公開記念スタンプミッションを開催

1月17日12時より2月11日11時59分までの期間、劇場版公開記念スタンプミッションが開催される。挑戦するスタンプカードを選択し、クリアすることで報酬をもらうことができる。コンプリート報酬として「クリスタル」や「ミッションガチャチケット」のほか、映画館の食べ物や飲み物をモチーフとした限定ライブボーナス回復アイテムも入手できる。

リアルイベントなど様々なイベントを開催

12月27日より新宿ピカデリーエントランスにて、劇場版プロジェクトセカイをテーマにしたイラストが展示される。

また、映画にも登場するSHIBUYA TSUTAYAとタワーレコード渋谷店で劇中シーンの再現などの展示が1月17日より行なわれる。

全国のローソンでも、対象商品を買うと先着・数量限定でクリアファイルがもらえるキャンペーンや、コラボパッケージの菓子の販売など各種キャンペーンが行なわれる。描き下ろしデザインのオリジナルグッズも登場する。

ネタバレしないよう伏せ字でリポストしてくれるX用サービス「ふせったー」とも連動。期間中に「#劇場版プロセカ」をつけ「ふせったー」に投稿すると、 劇場版プロジェクトセカイ特別仕様になる。観てない人にはネタバレせず、観に行った人とは感想をシェアすることができる。期間は1月17日より2月17日まで。

12月27日17時より、デジタル塗り絵コンテスト「塗りマス!」が開催される。塗りたい線画をダウンロードし、色を塗ってXに投稿することで参加できる。

(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc.

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.