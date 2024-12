ボーカル・liaによるバンドプロジェクト・shallm」が、日テレ公式ショートドラマアカウント『毎日はにかむ僕たちは。』のタイアップ曲で、書き下ろしの新曲「アイ・ラブ・ジェー・ケー・キス・デート」をリリースした。合わせて、ミュージックビデオも公開となった。今回のタイアップでは、新曲「アイ・ラブ・ジェー・ケー・キス・デート」の楽曲コンセプトをもとに、TikTokで縦型タイアップドラマの第一弾を12月26日、第二弾を12月27日より配信している。

『毎日はにかむ僕たちは。』は、日本テレビが手掛ける、“はにかんでしまうような一瞬”をコンセプトとしたショートドラマシリーズだ。様々なキャラクターたちを個性豊かな俳優が演じ分け、「胸がキュンとする明るい恋」や「他愛もないけど思い出に残る日常」など、あったかもしれない物語を体験することができる。メインキャストである鎌田あゆ・豊田ルナをはじめとしたキャストの他、liaもゲスト参加したショートドラマが楽しめる。SNS総再生回数は15億回越え、TikTok平均再生回数は400万回と現在、注目を集めている。「アイ・ラブ・ジェー・ケー・キス・デート」はストレートなロックサウンドと、相性占いの手遊びをモチーフにしたリフレインされる歌詞によって、中毒性のあるキャッチーな楽曲に仕上がっている。サウンドプロデュースには数々のヒット曲に携わる江口亮氏が手掛けている。本楽曲のミュージックビデオは、恋する学生に扮したliaが歌う可愛らしくも不思議な個性あふれる映像に仕上がっている。

ライブ情報



■<shallm 3rd Live 決起集会>2025年3月1日(土)Veats Shibuya OPEN 16:30 / START 17:00全自由 前売:¥5,000(税込・ドリンク代別)★一般発売:2024年11月23日(土・祝)10:00 〜ローソンチケット:https://l-tike.com/shallm/イープラス:https://eplus.jp/shallm/※先着順、予定枚数に達し次第、終了■<COUNTDOWN JAPAN 24/25>2024年12月29日(日)幕張メッセ国際展示場1〜11ホール・イベントホールhttps://countdownjapan.jp/※shallmの出演時間は、12:00〜COSMO STAGE■<SDGs推進 TGC しずおか 2025>2025年1月11日(土)ツインメッセ静岡 北館大展示場https://tgc.girlswalker.com/shizuoka/2025/■<LIVEHOLIC presents. “恋せよ男子2025“ supported by 激ロック & Skream!>2025年1月19日(日)下北沢6会場(東京都)LIVEHOLIC / MOSAiC / 近松 / Flowers Loft / ReG / ROCKAHOLIC ※下北沢6会場サーキットOPEN 12:00 予定出演:2winkle wink / EMANON / FandL / HARUKI / shallm / yesAND / YOUR ADVISORY BOARD /冴夜 / 揚羽 胡蝶 / パピプペポは難しい / ミーマイナー / 結芽乃 / and morehttps://t.livepocket.jp/e/koiseyo2025■<Melody Line〜はじまりのうた〜>2025年1月19日(日)下北沢Daisy BarOPEN 18:00 START 18:30出演:大宮陽和 / shallm / Misaki / Minimum Skies / 結美 / and more...https://t.co/iYGhkh6XLQ■<Pierce the Heart vol.47>2025年1月24日(金)心斎橋somaOPEN 17:30 START 18:00出演:ノーギフテット / WeekendAll / Urushite / bluekeys / ゆずサワー / shallmhttps://t.co/zU7pPrm4Gt