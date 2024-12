◆EXILE、新プロジェクト始動 新ツアーには各地域異なるメンバー出演へ

【モデルプレス=2024/12/26】2025年に開催されるEXILEのライブツアー『EXILE LIVE TOUR 2025 “WHAT IS EXILE”』の詳細が、12月26日に実施されたLDH JAPAN公式YouTubeの生配信内にて発表された。2025年3月29日にサンドーム福井を皮切りに全国4会場を回る本ツアーは、来たる日へ向けて、EXILE AKIRA、EXILE TAKAHIRO、橘ケンチ、EXILE TETSUYA、EXILE NESMITH、EXILE SHOKICHIの6人が先陣を切るライブ。そして今回生配信内にて、新プロジェクト「PROJECT EXILE」が来年始動することと、その第1弾として位置付けられた本ツアーに、すでに発表済みの6人に加えてEXILE TRIBEから各地域公演毎に異なるメンバーが参加することが発表された。初日福井公演にはEXILE/FANTASTICSの世界・佐藤⼤樹とTHE RAMPAGEの岩⾕翔吾・藤原樹・浦川翔平、FANTASTICSの⽊村慧⼈。静岡公演には佐藤⼤樹とFANTASTICSの澤本夏輝・堀夏喜・瀬⼝黎弥、PSYCHIC FEVERの剣・JIMMY。千葉公演には世界・佐藤⼤樹とTHE RAMPAGEの陣。兵庫公演DAY1、DAY2には世界・佐藤⼤樹と、THE RAMPAGEの⼭本彰吾・神⾕健太・武知海⻘・⿓。そして兵庫公演ファイナルには世界・佐藤⼤樹とBALLISTIK BOYZの⽇郄⻯太・加納嘉将・海沼流星・深堀未来・奥⽥⼒也・松井利樹・砂⽥将宏のメンバー7名全員が集結。各地域公演毎異なるメンバーが創る、まさに前代未聞のLIVEが始まる。さらに「WHAT IS EXILE」ツアーロゴも解禁となった。音符の旗にEXILEの“E”をあしらったデザインには、今回のツアーテーマである『EXILEを、うたおう!』の想いが込められている。このロゴが、楽曲やメッセージを次々と紡ぐ音符のように、ツアータイトル「WHAT IS EXILE」と呼応しながら、EXILEを多角的に伝え続ける新しいツアーの象徴となる。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】