組み合わせてもかわいい、サンリオキャラクターたちの新作ガシャポンがやってきた! サンリオキャラクターズ ふわふわフロッキードール』&『サンリオキャラクターズ カプセルステッキ』が、全国のガシャポン自販機にて2024年12月第4週より順次展開される。ご紹介する新作はバンダイのカプセルトイ「ガシャポン」にてリリースされる、サンリオキャラクターズの新仕様アイテム。優しい色合いとふわふわの質感がかわいいサンリオキャラクターズのフロッキーフィギュア『サンリオキャラクターズ ふわふわフロッキードール』と、ペンライト風デザインのステッキ『サンリオキャラクターズ カプセルステッキ』は、単体ではもちろん、『サンリオキャラクターズ ふわふわフロッキードール』を『サンリオキャラクターズ カプセルステッキ』の中に入れることもでき、組み合わせて楽しむことができちゃいます♪

『サンリオキャラクターズ ふわふわフロッキードール』は優しい色合いとふわふわの質感がかわいい、サンリオキャラクターズの全高約28〜41mmのフロッキー素材のフィギュア。大きめの頭とくりくりな目が、幼さやかわいらしさを感じさせるガシャポンオリジナルデザイン。もうひとつの新作アイテム「サンリオキャラクターズ カプセルステッキ」の中に入れて飾ることもできるようになっている。ラインナップは、 「ハローキティ」「ポムポムプリン」「マイメロディ」「ハンギョドン」「シナモロール」の全5種。『サンリオキャラクターズ カプセルステッキ』はペンライト風デザインの全高約130mmのステッキ。カプセルレスになっており、パーツを組み立てるとステッキ型に変身♪本体とハート形のラインストーンの色はそれぞれのキャラクターをイメージしたカラーのデザインとなっており、手持ち部分を取り外して飾ることもできる。「サンリオキャラクターズ ふわふわフロッキードール」や、好きなフィギュアを中に入れて飾ってもかわいい♪ラインナップは、「ハローキティ」「マイメロディ」「シナモロール」「ハンギョドン」「ポムポムプリン」の全5種。サンリオのキャラクターたちの可愛らしさがぎゅっと詰まった新アイテム、ぜひ見かけたらチェックしてみてね。(C) 24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L650160