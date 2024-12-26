Number_i¡¢½é¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤Ç¼¨¤·¤¿Åú¤¨¤È¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¹â¤é¤«¤ÊÀë¸À¤Ë¿¨¤ì¤¿°ìÌë――Ê¡²¬¸ø±é¤ò´Ñ¤Æ
¡¡¡ÖWhat is Number_i?¡×
¡¡Number_i¤Î¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖGOAT¡×¤ÎMV¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÌä¤¤¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ëー¥×½é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ØNumber_i LIVE TOUR 2024 No.Ⅰ¡Ù¤Ï¡¢Ê¿Ìî»çÍÔ¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤¬¡¢¤³¤Î°ìÇ¯¤ÇÃ©¤êÃå¤¤¤¿¡ÖNumber_i¤È¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ÎÅú¤¨¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛNumber_i¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤Ç¸«¤»¤¿ÂçÃÀ¤Ê±é½Ð¡ª¡Ë
¡¡¹¬±¿¤Ë¤â¡¢É®¼Ô¤Ï11·î20Æü¤ÎÃë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ê¡²¬¸ø±é¤ò¸½ÃÏ¤Ç´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£iLYs¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤Î²«¿§¤¤´¿À¼¤¬Ê¨¤¯¤Ê¤«¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï°ðºÊ¤¬Áö¤ê¡¢¾å¤«¤é±«¤Î¤è¤¦¤Ë¿å¤¬¹ß¤êÃí¤°¡£¥é¥¤¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo.Ⅰ¡Ù¤Î¥êー¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡ÖINZM¡×¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ÏËë¤ò³«¤±¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¡ÖGOAT¡×¡ÖFUJI¡×¡ÖSQUARE_ONE¡×¤È¾ö¤ß¤«¤±¤Æ¤¤¤¯3¿Í¡£º£Ç¯¤Î¸µÃ¶¤Ë½é¤á¤Æ¡ÖGOAT¡×¤òÄ°¤¤¤¿»þ¤³¤½¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÀí¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¤È¶Ã¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï´°Á´¤Ë¡ÈNumber_i¡É¤È¤·¤Æ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤¦¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Number_i¤Î³Ú¶Ê¤ÏHIPHOP¿§¤Î¶¯¤¤¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÆüÈäÏª¤µ¤ì¤¿23¶Ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤Î³Ú¶Ê¤ÎÂ¿ºÌ¤µ¤òºÆ³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥´¥¹¥Ú¥ëÄ´¤Î¡Öi¡×¤Ç¤Ï¹â¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¥»¥ó¥¿ー¥¹¥Æー¥¸¤ÇÍ¥¤·¤¯²Î¤¤¾å¤²¡¢·Ú²÷¤Ê¥·¥ó¥»¥Ý¥Ã¥×¡ÖNo-Yes¡×¤Ç¤Ï¥È¥í¥Ã¥³¤ÇiLYs¤Î¶á¤¯¤Þ¤Ç¸þ¤«¤¤¡¢¥é¥Æ¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¡ÖICE¡×¤Ç¤ÏÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥À¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢Èà¤é¤Ï°ì¶Ê¤´¤È¤ËÌ¥¤»Êý¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î°ìÇ¯¤Ç¤Þ¤¿¿Ê²½¤·¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢¤¿¤·¤«¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ï»þÀÞ¡¢±ÇÁü¤ò¶´¤ß¤Ê¤¬¤é¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£±ÇÁü¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ÈI¡É¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥â¥Ë¥¿ー¤òÄÌ¤·¤Æ¥¹¥Æー¥¸¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë3¿Í¡£¥â¥Ë¥¿ー¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿MV¤âÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÓÃæ¡¢¿ÀµÜ»û¤¬ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯¡Ê¥é¥Ù¥ë¤Ë¡ÖZUMAZUMA¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡Ë¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¡¢Ê¿Ìî¤ÏÂçÊ¡¤ò¿©¤Ù»Ï¤á¤ë¡£°ìÇ¯´ÖÈà¤é¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ê¤éÊ¬¤«¤ë¡¢MV¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤ò»×¤ï¤»¤ë±é½Ð¤Ë¥Ë¥ä¥ê¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì´Ñ¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤È´ß¤¬±ÇÁü¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¡¢±«¤¬¹ß¤ë³¹¤ÇÃ¯¤«¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë3¿Í¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î±ÇÁü¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë3¿Í¤¬ºÆ¤Ó¥¹¥Æー¥¸¤Ë¸½¤ì¡¢¡ÖRain or Shine¡×¤Ø¡£±ÇÁü¤ÎÀ¤³¦¤È¼ÂºÝ¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢½÷À¥À¥ó¥µー¤ÈÀÚ¤Ê¤¤Îø°¦Êª¸ì¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯±é½Ð¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÊÔ¤Ï¡ÖBON¡×¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¶Ê¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈºÆ¤Ó±ÇÁü¤ËÌá¤ê¡¢¥â¥Ë¥¿ー¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¹²¤Æ¤ë3¿Í¤Î»Ñ¤¬¡£¤½¤ó¤Ê3¿Í¤ÎÆ¬¾å¤Ë¡¢¡ÖBON¡×¤ÎMV¤ÈÆ±¤¸¤¯¥¿¥é¥¤¤¬Íî²¼¡£°µ´¬¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ÇÌ¥Î»¤µ¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥æー¥â¥¢¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤ó¤È¤âÈà¤é¤é¤·¤¤¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¡ØNo.Ⅰ¡Ù¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤Î¥½¥í³Ú¶Ê¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø±éÆâ¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤º¡¢¥Ùー¥¹¤ä¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶ー¤Ê¤É¤Î³Ú´ï¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¥»¥ó¥¿ー¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿´ß¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÁÕ¤Ç¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¾ì¤Ç¥Óー¥È¤òºî¤ê¡¢¼«¿È¤Ï¥®¥¿ー¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¡ÖRecipe¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï´ß¤Î¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤À¤¬¡¢Èà¤Ï¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç¤â¤Ò¤È¤ê¤Ç³Ú¶Ê¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¡¢´ß¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È²»³Ú¤Ë·ü¤±¤ë¾ðÇ®¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤·¡¢Ëè²ó¤½¤Î»þ¤À¤±À¸¤Þ¤ì¤ë¡ÖRecipe¡×¤Ë¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤¬¿´¤òÄÏ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢É®¼Ô¤Ï¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´ß¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¤Ë¸½¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¿ÀµÜ»û¡£Éô²°¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥Ã¥È¤¬Æ©ÌÀ¤Î¥±ー¥¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÈà¤Ï¡ÖBye 24/7¡×¤ò²Î¤¦¡£¡ÒÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Î24/7¡¿¤³¤ÎÉô²°¤Ï»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡Ó¤òÉ½¤¹±é½Ð¤À¡£ÅÓÃæ¤«¤é¡¢Èá¤·¤ß¤òÉ½¤¹¤è¤¦¤Ë¾å¤«¤é¿å¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¿ÀµÜ»û¤Î²ÎÀ¼¤ÏÁ¡ºÙ¤«¤Ä¿¤Ó¤ä¤«¤Ç¡¢¤³¤ÎÀÚ¤Ê¤¤¥Ð¥éー¥É¤Ë¤è¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Î²ÎÀ¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ºÝÎ©¤Ä¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¸«»ö¤ËºÆ¸½¤·¤¿¥¹¥Æー¥¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿Ìî¤ÏÂçÎÌ¤Î¥¹¥âー¥¯¤¬Ê²¤«¤ì¤¿¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¤Ç¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤Ç¡ÖÆ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤òÈäÏª¡£¾ÈÌÀ¤âÇö°Å¤¯¡¢É½¾ð¤â¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Èà¤ÎÑ³¤¤²ÎÀ¼¤ËÄ°¤Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ºÇ¸å¤Ë¿å¤¬¹ß¤êÃí¤®¡¢¿å¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¥¹¥âー¥¯¤¬¥¹¥Æー¥¸¾å¤ËÂç¤¤¯¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¡¢Èà¤¬²áµî¤Ë¸«¤¿Ì´¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤Î¶Ê¤Ø¤ÎË×Æþ´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡»°¼Ô»°ÍÍ¤Î¥½¥í¥¹¥Æー¥¸¤ò·Ð¤Æ¡¢¡ÖNumbers¡×¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ò¤È¤ê¤º¤ÄÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¸ÀÍÕ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤È¤â¸À¤¨¤ë¥é¥Ã¥×¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢Ê¿Ìî¡¢¿ÀµÜ»û¡¢´ß¤Î3¿Í¤Ç¡ÈNumber_i¡É¤Ê¤Î¤À¤È¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÀë¸À¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ç¤ÏºÆ¤Ó¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡Ö²Ö¤Ó¤é¤¬Éñ¤¦Æü¤Ë¡×¡ÖIs it me¡©¡×¤ò²Î¤¤¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÀÊ¤Þ¤Ç¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤¿3¿Í¡£¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤â¡¢³°¼þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î´Ö¤Þ¤Ç¥È¥í¥Ã¥³¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤ËºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤«¤È¶Ã¤¤¤¿¤·¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÃ¯¤Ò¤È¤êÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Î3¶ÊÌÜ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢3¿Í¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¶Ê¡ÖiLY¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤Î¤ß»£±Æ²Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¡¢¥»¥ó¥¿ー¥¹¥Æー¥¸¡¢²ÖÆ»¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¤ÈÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤é¤Ï²Î¤¦¡£¡ÖiLY¡×¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢iLYs¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¥½¥ó¥°¤À¡£3¿Í¤¬Number_i¤È¤·¤Æ½ÐÈ¯¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î¶ìÇº¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬Âç¤¤¤¤Û¤É¡¢¼êÊü¤¹¤Î¤âÉÝ¤¯¤Ê¤ë¡£ÁêÅö¤Ê³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢3¿Í¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ÏÂçÀª¤¤¤¿¡£¸ß¤¤¤ÎÂ¸ºß¤¬»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤âiLYs¤â¤¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡Èi¡É¤Ç¸Ç¤¯¼ê¤ò·Ò¤®¤Ê¤¬¤é¡¢Number_i¤ÈiLYs¤Ï¤³¤Î°ìÇ¯¤ò¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÀè¤â°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤――¡£¥é¥¤¥Ö¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢±ÇÁü¤È¤·¤Æ¤â»Ä¤ë·Á¤Ç¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤ÎÁÛ¤¤¤¬¸«¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ëー¥×¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤¿2024Ç¯¡£¥Ç¥Ó¥åーÇ¯¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡£¤½¤ì¤Ï¤³¤Î°ìÇ¯¤Î½¸ÂçÀ®¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤¢¤ë¼ï¥¤¥ó¥È¥í¥Ç¥åー¥¹Åª¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Number_i¤Ï¤³¤Î¥Ä¥¢ー¤Ç¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Ö¤³¤ì¤¬Number_i¤À¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤Ï¤¤Ã¤È²Î¤¦¤À¤í¤¦¡£¡Ò´Ö°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤ì¤¬²¶¤Î Answer¡Ó¤À¤È¡£
¡ÊÊ¸¡á¤«¤Ê¤¶¤ï¤Þ¤æ¡Ë