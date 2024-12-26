¿¿Í³»Ò¡¡Î¾¿Æ¡¦ÄÅÀî²íÉ§¤µ¤ó¤ÈÄ«µÖÀãÏ©¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÌÀ¤«¤¹¡ÖÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÉã¤âÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¿¿Í³»Ò¤¬£²£¶ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¤ÇÉã¤Î¸ÎÄÅÀî²íÉ§¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£·£¸¡Ë¤È¡¢½÷Í¥¤ÇÊì¤Î¸ÎÄ«µÖÀãÏ©¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¸£²¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÅÀî¤µ¤ó¤ÈÄ«µÖ¤µ¤ó¤Î°ì¿ÍÌ¼¡¦¿¿Í³»Ò¤È¡¢ÇÐÍ¥¤ÇÉ×¤ÎÍ§»³ÍµÇ·½õ¤Ï£³ÅÙ¡¢ÄÅÀî¤µ¤ó¤Ë¡Ö·ëº§¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÄ¾ÃÌÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÅÙ¤ËÍ§»³¤ÏÄÉ¤¤ÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Ä«µÖ¤µ¤ó¤¬£²£°£±£¸Ç¯£´·î¤ËÂ¾³¦¡£
¡ÖÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÉã¤âÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ë¼ç¿Í¡ÊÍ§»³¡Ë¤¬¡Ø¤â¤¦°ìÅÙ¡¢²¶¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×
¡¡²¿¤È¤«·ëº§¤Îµö¤·¤òÆÀ¤è¤¦¤ÈÄÅÀî¤µ¤ó¤È¤Î¿©»ö¤Î¾ì¤¬¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï¡ÊÄÅÀî¤µ¤ó¤¬¡ËÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¡¢¡ÊÍ§»³¤È¡Ë°®¼ê¤·¤Æ¡Ø¿¿Í³»Ò¤ò¤è¤í¤·¤¯Íê¤à¡Ù¤È¡×
¡¡Åö»þ¤Î¿´¶¤È¤·¤Æ¡Ö¤â¤¦¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ø²¿¤âÊ¸¶ç¸À¤ï¤º£Ï£Ë¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¡£¤¤¤Ä¤â¤À¤Ã¤¿¤é²ñ¤Ã¤Æ£µÉÃ¤¯¤é¤¤¤Ç¡Øµ¢¤ì¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ç¿Í¤â£´²óÌÜ¤À¤«¤éÂçµã¤¤Ç¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£É¬¤º¹¬¤»¤Ë¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÅÀî¤µ¤ó¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Êì¡¦Ä«µÖ¤µ¤ó¤Ïµ¤Ê¬²°¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¼ø¶È»²´Ñ¤âÉã¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÁêÃÌ»ö¤âÁ´ÉôÉã¡£¡ÊÄ«µÖ¤µ¤ó¤¬¿¿Í³»Ò¤Ë¡ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤»þ¤Ï¡Ø¿¿Í³»Ò¡Á¡Ù¤Ã¤Æ´Å¤Ã¤¿¤ë¤¤À¼¤Ç¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ï¤½¤Ð¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤»þ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»¡¤·¤Æ¡¢¹Ô¤¯¤È¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÊÄ«µÖ¤µ¤ó¤¬¡Ë¥¹¥Æ¥¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤ó¤È¤¤¤ë»þ¤Ë¹Ô¤¯¤È¡ØÍè¤Ê¤¤¤Ç¡£¥Þ¥Þº£¡¢Ë»¤·¤¤¤Î¡Ù¤Ã¤Æ¡¢Á´Á³Áê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÈÖÁÈ£Í£Ã¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤ÏÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÄ«µÖ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ëà¿¿Í³»Ò¤¬ÍÄ¤¤º¢¤Ë½ñ¤¤¤¿¼ê»æ¤ä¥Æ¥¹¥È¤ÎÅú°ÆÍÑ»æ¤Ê¤É¤òµÍ¤á¤¿È¢á¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¿¿Í³»Ò¤â¡ÖÊì¿Æ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÊì¿Æ¤ò´¶¤¸¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¤¯¤·¤ã¤¯¤·¤ã¥Ý¥¤¥Ã¤Æ¡¢¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£