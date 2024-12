食通たちが、2024年に惚れ込んだ名店や極上の一皿をご紹介。音楽界のグルメ番長ことホフディランの小宮山雄飛さんが選んだ今年のベストは?

2024 食通が惚れた店〉

みんなが再び日常的に外食を楽しめるようになった2024年。インバウンドの盛り上がりもあり、飲食業界も新しいチャレンジに目を向けた一年だったのではないでしょうか。

そんな2024年に、グルメ情報を熟知した有識者が惚れ込んだお店や料理についてアンケートを実施。「最も印象に残った店」「3,000円以下のお手軽グルメ」をうかがいました。

今回は、音楽界のグルメ番長ことホフディランの小宮山雄飛さんにお答えいただきました。

教えてくれる人

小宮山雄飛

1973年原宿生まれ原宿育ち。ホフディランのVo&Key。音楽界のグルメ番長の異名を持つ。特にカレー好きとして知られ、著書に「カレー粉・スパイスではじめる 旨い! 家カレー」(朝日新聞出版)、「簡単!ヘルシー!まいにちカレー」(主婦と生活社)などがある。2018年に日本初のレモンライス専門店「Lemon Rice TOKYO」を渋谷にオープン(現在はEC、イベント出店限定)。渋谷区初のCEO(chief eat officer)を務める。

2024年のベストレストラン

Q. 2024年、最も印象に残った飲食店と料理を教えてください

A. 「Indian Street Food & Bar GOND」の「ゴンドランチミールス」です

ゴンドランチミールス 出典:俊太朗さん

「ダバインディア」の系譜にあるお店。赤い外壁に青い内装も印象的で、他のカレー屋にはないいかにもダバな雰囲気からして最高。ミールスは、サンバル、ラッサム、チキンカレーなど一品一品が主張することなく全体としてのバランスが見事(といっても、もちろんそもそも一品一品のクオリティがめちゃくちゃ高いんです!) ホリディランチに付いてくるドリンクには生ビールやレモンサワーがあるのも、こちらの気持ちをよく分かってくれてます(笑)。

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2024年に食べた〈3,000円以内の感動の味〉を教えてください

A. 「ラーメン ル・デッサン」の「岩手県ほろほろ鳥だしのしょうゆラーメン」1,500円です

岩手県ほろほろ鳥だしのしょうゆラーメン 出典:afterburnerさん

<店舗情報>◆Indian Street Food & Bar GOND住所 : 東京都千代田区神田駿河台3-5-15 荒井ビル 1FTEL : 03-3259-2800

元フレンチのシェフが作るラーメンは、繊細かつ醤油やだしのバランスが本当に絶妙。

カウンターに座ると、一杯一杯丁寧に作っている姿も見られます。朝7時から行列の理由もわかる衝撃のおいしさ。

<店舗情報>◆ラーメン ル・デッサン住所 : 静岡県島田市御仮屋町8802-1TEL : 0547-54-5536

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

※価格は税込です。

※アンケート内容と「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:小宮山雄飛、食べログマガジン編集部

The post 音楽界のグルメ番長・小宮山雄飛が選ぶ今年のNo.1! 朝から行列ができる衝撃の「しょうゆラーメン」 first appeared on 食べログマガジン.