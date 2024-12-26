À¾Àîµ®¶µ¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿ÆâÍÆ²ò¶Ø¡õ¡ÖFREEDOM¡×MV¸ø³«
À¾Àîµ®¶µ¤¬¡¢2024Ç¯2·î26Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSINGularity · -VOYAGE-¡Ù¤Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢¡À¾Àîµ®¶µ MV
¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED FREEDOM¡Ù¼çÂê²Î¡ÖFREEDOM¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥¢¥Ë¥á¡ØEDENS ZERO¡ÙÂè2´ü¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖNever say Never¡×¡¢¡ØThunderbolt Fantasy ÅìÎ¥ÑøÍ·µª4¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÅ·ÁÑ±À·õ-SKYBREAKER-¡×Åù¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¤Ë¡¢¿·Ï¿¶Ê7¶Ê¤ò´Þ¤àÁ´13¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¿·Ï¿¶Ê¤Î¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ï¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡¦º£°æÎ»²ð¤ä¸¶°ìÇî¤ò·Þ¤¨¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦À¾Àîµ®¶µ¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î³«Âó¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤ÈÄÌ¾ïÈ×¤Î2·ÁÂÖ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡¢½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤ÏÌ¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô»ÈÍÑ¤·¤¿ÊÌºý¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢À¾Àîµ®¶µ¤È¾®¼¼Å¯ºÈ¤¬À¾Àîµ®¶µ with t.komuro¤È¤·¤Æ¡ã¥¤¥Ê¥º¥Þ¥í¥Ã¥¯ ¥Õ¥§¥¹ 2024¡ä¤Ç¹ñÆâ½é¶¦±é¤·¤¿¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖFREEDOM¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤È¿·¶Ê¡ÖÅ·ÁÑ±À·õ-SKYBREAKER-¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿Blu-ray¡¿DVD¤¬ÉÕÂ°¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖFREEDOM¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬À¾Àîµ®¶µ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSINGularity · -VOYAGE-¡Ù
Í½Ìó¡§https://erj.lnk.to/KJJHLC
¡ÖÅ·ÁÑ±À·õ-SKYBREAKER-¡×Àè¹ÔÇÛ¿®Ãæ¡§https://erj.lnk.to/xoAlzj
¡ü½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÃCD¡ÜBlu-ray¡ÃESCL-6066¡Á7¡Ã¡ï4,950¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÃCD¡ÜDVD¡ÃESCL-6068¡Á9¡Ã¡ï4,950¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¨¦ÉÕÂ°ÉÊ¡§ÊÌºý¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡¦¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹
¡üÄÌ¾ïÈ×¡ÃCD¡ÃESCL-6070¡Ã¡ï3,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ü¼ýÏ¿ÆâÍÆ
[CD¡Ã½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ× ¶¦ÄÌ]
01 ¦¸
02 Never say Never¡¡[ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥¢¥Ë¥á¡ØEDENS ZERO¡ÙÂè2´ü¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ]
03 BREACH
04 ALL UNITED
05 Energy Overflow (À¾Àîµ®¶µ ¡ß Fear, and Loathing in Las Vegas)
06 Å·ÁÑ±À·õ-SKYBREAKER-¡¡[¡ØThunderbolt Fantasy ÅìÎ¥ÑøÍ·µª4¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ]
07 LIBERATED
08 Breaking Daylight
09 FREEDOM (À¾Àîµ®¶µ with t.komuro)¡¡[¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED FREEDOM¡Ù¼çÂê²Î]
10 BEYOND THE TIME-¥á¥Ó¥¦¥¹¤Î±§Ãè¤ò±Û¤¨¤Æ-
11 VOYAGE
12 ¤¢¤ó¤Ê¤Ë°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë
¡¡13 Believer-TK SONG MAFIA Remix-
[Blu-ray¡¿DVD¡Ã½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×]
¡ÖFREEDOM¡×Music Video¡Ê¥¤¥Ê¥º¥Þ¥í¥Ã¥¯ ¥Õ¥§¥¹ 2024 ver.¡Ë
¡ÖÅ·ÁÑ±À·õ-SKYBREAKER-¡×Music Video
¢¥½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È²èÁü
¢¥ÄÌ¾ïÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È²èÁü
¡ãTAKANORI NISHIKAWA LIVE TOUR 003 SINGularity · -VOYAGE-¡ä
2025Ç¯
¡¦3·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama [PLAN-A]14:00 / 15:00¡¡[PLAN-B]18:00 / 19:00
¡¦3·î19Æü¡Ê¿å¡ËÂçºå¡¦Zepp Osaka Bayside [PLAN-A]14:00 / 15:00¡¡[PLAN-B]18:00 / 19:00
¡¦3·î23Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya [PLAN-B]14:00 / 15:00¡¡[PLAN-A]18:00 / 19:00
¡¦3·î29Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦Zepp Haneda [PLAN-B]14:00 / 15:00¡¡[PLAN-A]18:00 / 19:00
¢¨³ÆÆü2²ó¸ø±é
¡ü¥Á¥±¥Ã¥È¡§1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° ¡ï8,800¡¿2F»ØÄêÀÊ ¡ï9,900¡¡¢¨ÀÇ¹þ¡¿1¥É¥ê¥ó¥¯ÊÌÅÓ
https://www.sonymusic.co.jp/artist/takanorinishikawa/live/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¡ØSINGularity · -VOYAGE-¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È