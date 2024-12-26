½÷»Ò¤Î¶å½£Àª¤¬ÂçÌö¿Ê¡ª¡¡30Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥À¥Ö¥ë4¶¯¡¢Ê¡²¬¡¦Àº²Ú½÷»Ò¡¢·§ËÜ¡¦·ÄÀ¿¡¡ÃË»Ò¤Ï8¶¯¤Ç½Ð¤½¤í¤¦¡Ú¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Û
¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Ê26Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡½÷»Ò½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Àº²Ú½÷»Ò¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤¬²áµî24ÅÙÍ¥¾¡¤Îºù²Ö³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤ò66¡½65¤Î¶Ïº¹¤ÇÇË¤Ã¤Æ½é¤Î4¶¯Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£¿ÈÄ¹189¥»¥ó¥Á¤ÎÎ±³ØÀ¸¥¢¥¥ó¥Ç¡¼¥ì¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬31ÆÀÅÀ18¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¡¢¥é¥¹¥È55ÉÃ¤ÇµÕÅ¾¥´¡¼¥ë¡£¤½¤Î¸å¤Îºù²Ö³Ø±à¤ÎÌÔ¹¶¤âU17ÆüËÜÂåÉ½¤ÇÀ¶Æ£Í¥°á¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤é¤¬°ì´Ý¤Ç¤·¤Î¤¤¤À¡£
¡¡º£²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ8¶¯¤Î·ÄÀ¿¡Ê·§ËÜ¡Ë¤ÏÁ°²ó½àÍ¥¾¡¤Î´ôÉì½÷»Ò¤Ë62¡½57¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£ÅÀº¹¤òµÍ¤á´ó¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»ÊÎáÅã¤Î´ß´õ¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤ä187¥»¥ó¥Á¤Î¥í¡¼¥¸¥ç¥Ð¡ÊÆ±¡Ë¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ê¹¶·â¤òÁ´¤¦¤·¤Æ¾¡¤Á¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¶å½£Àª¤Î½÷»Ò¤¬½à·è¾¡¤Ë2¹»°Ê¾å¿Ê¤à¤Î¤Ï¡¢1994Ç¯ÅÙÂç²ñ¤Î½ã¿´½÷»Ò¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤ÈÃæÂ¼³Ø±à½÷»Ò¡ÊÊ¡²¬¡Ë°ÊÍè30Ç¯¤Ö¤ê¡£·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¶å½£¡õÊ¡²¬¸©Àª¤È¤·¤Æ¤Ï2010Ç¯ÅÙÂç²ñ¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÂ¼³Ø±à½÷»Ò°ÊÍè¡¢14Ç¯¤Ö¤ê¡£·§ËÜ¸©Àª¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£¶å½£Àª¤ÎÍ¥¾¡¤Ï06Ç¯ÅÙÂç²ñ¤ÎÃæÂ¼³Ø±à½÷»Ò¤¬ºÇ¸å¤À¡£
¡¡Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎÇÆ¼Ô¤ÇÂç²ñ3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦µþÅÔÀº²Ú³Ø±à¤ÏË²³Ø±à¡ÊÀÐÀî¡Ë¤Ë65¡½62¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢Âçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡¤â4¶¯Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò3²óÀï¤Ç¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¡¢Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Ê¡²¬Âè°ì¤¬8¶¯Æþ¤ê¡£±ä²¬³Ø±à¡ÊµÜºê¡Ë¤ÏÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ½àÍ¥¾¡¤ÎÈþÇ»²ÃÌÐ¡Ê´ôÉì¡Ë¤òÇË¤Ã¤¿¡£Æ±Í¥¾¡¤ÎÅì»³¡ÊµþÅÔ¡Ë¡¢Æ£»ÞÌÀÀ¿¡ÊÀÅ²¬¡Ë¡¢È¬²¦»Ò³Ø±àÈ¬²¦»Ò¡ÊÅìµþ¡Ë¡¢³«»Ö¹ñºÝ¡Ê¿·³ã¡Ë¡¢Ä»¼è¾ëËÌ¤¬¿Ê¤ó¤À¡£
¢¡27Æü¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É
¢§½÷»Ò½à·è¾¡
¡¡9:30¡¡µþÅÔÀº²Ú³Ø±à¡½Àº²Ú½÷»Ò
11:10¡¡Âçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡¡½·ÄÀ¿
¢§ÃË»Ò½à¡¹·è¾¡
12:50¡¡Åì»³¡½Æ£»ÞÌÀÀ¿
14:30¡¡È¬²¦»Ò³Ø±àÈ¬²¦»Ò¡½Ê¡²¬ÂçÂç¹ê
16:10¡¡Ê¡²¬Âè°ì¡½³«»Ö¹ñºÝ
17:50¡¡Ä»¼è¾ëËÌ¡½±ä²¬³Ø±à