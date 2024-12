ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」。12月26日(木)の放送では、「JA全農 COUNTDOWN JAPAN 年間チャート2024 from 神戸」と題し、JFN各局のOA回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートのポイント、リスナーからのリクエストを集計した番組オリジナルの“全国NO.1 FMヒットチャート”2024年の年間チャートTOP 20を発表しました。

さらに今回は、兵庫県・神戸ハーバーランド スペースシアターから公開生放送でお届け! ゲストにるーとも・るーかさん、おかのやともかさんをお迎えしてランキングを発表していきました。

公開生放送の様子(左から:ジョージ・ウィリアムズ、おかのやともかさん、るーかさん、安田レイ)

20位:ME:I「Click」サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」から誕生した11人組ガールズグループのデビューシングル「MIRAI」のリード曲です。8月31日(土)の放送では、メンバーのSHIZUKUさん、SUZUさんがゲストで登場しました。19位:藤井風「満ちてゆく」3月に公開された映画「四月になれば彼女は」の主題歌。8月24日(土)、25日(日)に神奈川県・日産スタジアムで開催したワンマンライブ「Fujii Kaze Stadium Live “Feelin’ Good”」では、2日間で14万人を動員しました。18位:菅田将暉「くじら」7月3日(水)リリースのサードアルバム『SPIN』収録曲で、フジテレビ系2024アスリート応援ソング。同曲は、go!go!vanillas牧達弥(まきたつや)さんが楽曲提供しています。17位:星野源「光の跡」昨年12月22日(金)に公開された映画「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」のエンディング主題歌。テレビアニメ第1クールのエンディング主題歌に起用された「喜劇」に続き「SPY×FAMILY」2度目のタイアップとなりました。16位:Official髭男dism「Same Blue」アニメ「アオのハコ」オープニング主題歌。ヒゲダンは、9月〜11月にかけて全国アリーナツアー「Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -」を開催。さらに、12月には初のアジアツアー「OFFICIAL HIGE DANDISM ASIA TOUR 2024 - Rejoice - 」もおこなわれ、国内外合計で13万7000人を動員しました。15位:あいみょん「会いに行くのに」ドラマ「アンメット ある脳外科医の日記」(カンテレ・フジテレビ系)の主題歌。現在開催中の全国ツアー「AIMYON TOUR 2024−25 “ドルフィン・アパート"」では、あいみょんさんの地元・兵庫県で過去最多となる4公演をおこないます。14位:Number_i「GOAT」1月1日(月・祝)に配信スタートしたファーストシングル。同曲のミュージックビデオの再生数が1億回を突破しました!さらに、番組にはNumber_iからのコメントが到着。まずは、2024年の活動を振り返り、「コンサートを開催したり、曲を出したり、かなり盛りだくさんだったんじゃない!?」と充実ぶりを語ります。また、同番組には3月にゲストとして登場しましたが、「3人でラジオに出る“楽しさ”みたいなのも経験させてもらえました」と感謝の言葉も。最後に、2025年に向けて「楽しみですね! どんな2025年になるか……ウズウズしちゃっています」と期待に溢れている様子でした。13位:King Gnu「ねっこ」King Gnu は、1月〜3月にかけて全国5大ドームツアー『King Gnu Dome Tour 「THE GREATEST UNKNOWN」』を開催し、38万人を動員。メジャーデビューから約5年でのドームツアーは、バンドとしては史上最速の記録となりました。12位:Official髭男dism「Sharon」ドラマ「マウンテンドクター」(カンテレ・フジテレビ系)主題歌。16位「Same Blue」に続いて2曲目のランクインとなりました! ヒゲダンは来年5月に初のスタジアム公演「OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025」を大阪と神奈川でおこないます。11位:Creepy Nuts「オトノケ」先日、最終回を迎えたアニメ「ダンダダン」オープニング主題歌。来年2月におこなわれる初の東京ドーム公演「Creepy Nuts LIVE at TOKYO DOME」は、チケットが早々にソールドアウト!「どうしてもライブに行きたい」というファンの声に応えて、追加でステージがまったく見えない「完全見切れ席」も販売されています。10位:米津玄師「がらくた」8月に公開され、週末映画動員3週連続第1位に輝いた映画「ラストマイル」主題歌。同曲も収録したニューアルバム『LOST CORNER』も大ヒット! 9月にはライブ映像作品「KENSHI YONEZU 2023 TOUR / FANTASY」が、イギリス、フランス、アメリカなど世界各国の映画館で上演されました。9位:サザンオールスターズ「ジャンヌ・ダルクによろしく」パリオリンピック・パラリンピックで使用されたTBS系スポーツ2024テーマ曲。 9月23日(月・振休)には“最後の夏フェス出演”として「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」に大トリで登場。ステージの模様が全国332の映画館で生中継されました。8位:aiko「相思相愛」4月12日(金)に公開された劇場版「名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)」主題歌。映画の興行収入は158億円を記録し、シリーズ最大のヒットとなりました!7位:Vaundy「タイムパラドックス」3月公開の「映画ドラえもん のび太の地球交響楽(シンフォニー)」主題歌。この映画では、Vaundyさんも“街中で路上ライブをしているバンドのボーカル”の役として出演しています。6位:米津玄師「さよーならまたいつか!」10位「がらくた」に続き2曲目のランクイン! 4月〜9月にかけて放送されたNHK連続テレビ小説「虎に翼」主題歌で、大みそかに放送される「第75回NHK紅白歌合戦」では、特別企画で同曲を披露する予定です。5位:竹内まりや「歌を贈ろう」ドラマ「素晴らしき哉、先生!」(ABCテレビ・テレビ朝日系)主題歌で、10月23日(水)にリリースされた10年ぶりのオリジナルアルバム『Precious Days』に収録されています。来年4月からは11年ぶりの全国アリーナ・ツアー「souvenir2025 mariya takeuchi live」が開催されます。4位:back number「新しい恋人達に」ドラマ「海のはじまり」(フジテレビ系)主題歌。back numberは8月〜12月にかけて、対バン形式のアリーナツアー「back number anti sleeps tour 2024」を開催! Perfume、ゴールデンボンバーなど、全国各地で人気アーティストと対バンをおこなったなか、10/26(土)、10/27(日)のさいたまスーパーアリーナでおこなわれたライブでは、ボーカル・清水依与吏(しみず・いより)さんとの対バンが話題になりました。3位:Omoinotake「幾億光年」ドラマ「Eye Love You」(TBS系)主題歌。同ランキングでは、2月から4月にかけてずっとトップテン入りを続けていました。また、Omoinotakeは「第75回NHK紅白歌合戦」に初出場します。また番組では、るーとものお2人と安田レイがアカペラで同曲を披露する場面もありました。2位:Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」11位「オトノケ」に続き2曲目のランクイン! アニメ「マッシュル-MASHLE-」第2期オープニングテーマ。特徴的なダンスとともに国内外で大バズりしました。「JA全農 COUNTDOWN JAPAN 年間チャート2024」の栄えある第1位に輝いたのは……?1位:Mrs. GREEN APPLE「ライラック」番組には、Mrs. GREEN APPLEからのコメントが到着。今回、年間チャートで1位だったことを受け「今年の僕らを支えてくれた曲なので大変光栄です。ありがとうございます!」と感謝を述べます。また、2024年の活動を振り返り、「今年は何と言っても5ヵ月連続でリリースさせていただいて、ライブもたくさんやって、本当に楽しい1年でした!」と声を弾ませていました。そして最後に、10周年イヤーとなる2025年に向けて、「いろいろ企画しておりますので、これからもMrs. GREEN APPLEをよろしくお願いします!」と意気込みを語っていました。

トロフィーと一緒に撮影するMrs. GREEN APPLE (左から:藤澤涼架さん、大森元貴さん、若井滉斗さん)



番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN