西川貴教、ニューアルバム収録内容解禁！小室哲哉プロデュース曲「FREEDOM」MVも公開

■Fear, and Loathing in Las Vegasとのコラボ曲、ライブで披露し好評を得ているTM NETWORKのカバー曲なども収録!

西川貴教のニューアルバム『SINGularity III -VOYAGE-』(2025年2月26日発売)の収録内容が発表された。

ロングヒット中の『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』主題歌「FREEDOM」(西川貴教 with t.komuro)をはじめ、日本テレビ系アニメ『EDENS ZERO』第2期オープニングテーマ「Never say Never」、『Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀4』オープニングテーマ「天叢雲剣-SKYBREAKER-」などのタイアップ曲に加え、新録7曲を含む全13曲を収録。

新録曲のクリエイターにはヒットメイカーの今井了介や原一博を迎え、アーティスト西川貴教としてあらたな魅力の開拓に挑戦している。

また、2度目となるFear, and Loathing in Las Vegasとのコラボ曲や、ライブで披露し好評を得ているカバー曲「BEYOND THE TIME-メビウスの宇宙を越えて-」(TM NETWORK)、「あんなに一緒だったのに」(See-Saw)も収録。進化を止めず挑戦し続ける西川の様々な“声”が響く、珠玉の一枚に仕上がった。

パッケージは初回生産限定盤と通常盤の2形態。初回生産限定盤には未公開カットを多数使用した別冊フォトブックに加え、西川貴教と小室哲哉が“西川貴教 with t.komuro”として『イナズマロック フェス 2024』で国内初共演したライブ映像を使用した「FREEDOM」のMVと新曲「天叢雲剣-SKYBREAKER-」のMVを収めたBlu-ray/DVDが付属される。

このたび「FREEDOM」のMVが公開されたので、ぜひチェックしよう。

リリース情報

2025.02.26 ON SALE

ALBUM『SINGularity III -VOYAGE-』

<CD収録内容・曲順>※初回生産限定盤・通常盤 共通

1.Ω

2.Never say Never

3.BREACH

4.ALL UNITED

5.Energy Overflow(西川貴教 × Fear, and Loathing in Las Vegas)

6.天叢雲剣-SKYBREAKER-

7.LIBERATED

8.Breaking Daylight

9.FREEDOM(西川貴教 with t.komuro)

10.BEYOND THE TIME-メビウスの宇宙を越えて-

11.VOYAGE

12.あんなに一緒だったのに

13.Believer-TK SONG MAFIA Remix-

<Blu-ray/DVD収録内容順>※初回生産限定盤のみ

「FREEDOM」MV(『イナズマロック フェス 2024』ver.)

「天叢雲剣-SKYBREAKER-」MV

アルバム『SINGularity III -VOYAGE-』特設サイト

https://www.takanorinishikawa.com/singularity3/

西川貴教 OFFICIAL SITE

https://www.takanorinishikawa.com/