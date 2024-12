直近の公式戦12試合で9敗と現在絶不調のマンチェスター・シティ。怪我人が続出し、崩壊している守備に批判が集まるも、攻撃陣の火力のなさも気になるところ。



エースストライカーのアーリング・ハーランドはここまで公式戦24試合で18ゴール1アシストをマークしているものの、他の選手にゴールが生まれていない。



昨季MVPのフィル・フォーデンは公式戦19試合で4ゴール2アシスト。ケビン・デ・ブライネもコンディションが安定せず、ここまでは公式戦15試合で2ゴール2アシストに留まっている。ベルナルド・シウバ(公式戦24試合で2ゴール4アシスト)、ジャック・グリーリッシュ(公式戦18試合で2アシスト)、サヴィーニョ(公式戦22試合で5アシスト)も数字を残せておらず、攻撃陣に元気がない。さらに以前は得点力にも定評があったイルカイ・ギュンドアンもロドリの離脱により、低い位置でのプレイが多いため、公式戦23試合で2ゴール1アシストだ。





