¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¤ä¤ó¡×¾®Ä»¤È»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÏÃÂê¡Ö¤¤¤¤É½¾ð¤À¤¢¡×¡Ö¿¨¤ì¹ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¿§¤ó¤ÊÀ¸¤Êª¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤¾¡×
¡¡HKT48¤ÎÎÂÀ¥Îë²í¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¾®Ä»¤Ê¤É¤Èµº¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÄÖ¤êÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ª¤Ë²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¤¥ó¥³¤ò¾è¤»¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼Ì¿¿¡£ÎÂÀ¥¤Ï¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëBOSS E¡¦ZO FUKUOKA¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ¸¤¤â¤Î¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤òË¬¤ì¡¢Âç¤¤Ê¥ë¥ê¥³¥ó¥´¥¦¥¤¥ó¥³¤Ë¤Ïà¹¶·âá¤µ¤ìÉÝ¤¬¤ë´é¤ò¸«¤»¤¿¤ê¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤Èµº¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿¨¤ì¹ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¿§¤ó¤ÊÀ¸¤Êª¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤¾¡×¡Ö¤¤¤¤É½¾ð¤À¤¢¡×¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¤ä¤ó¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ç¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£