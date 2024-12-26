＜個人投資家の予想＞ 12月26日 19時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6696) トラースＯＰ 東証グロース
(288A) ラクサス 東証グロース
(7267) ホンダ 東証プライム
(4784) ＧＭＯ－ＡＰ 東証スタンダード
(3810) サイステップ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(8894) レボリュー 東証スタンダード
(2695) くら寿司 東証プライム
(4755) 楽天グループ 東証プライム
(2809) キユーピー 東証プライム
(7327) 第四北越ＦＧ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6696) トラースＯＰ 東証グロース
(288A) ラクサス 東証グロース
(7267) ホンダ 東証プライム
(4784) ＧＭＯ－ＡＰ 東証スタンダード
(3810) サイステップ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(8894) レボリュー 東証スタンダード
(2695) くら寿司 東証プライム
(4755) 楽天グループ 東証プライム
(2809) キユーピー 東証プライム
(7327) 第四北越ＦＧ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS