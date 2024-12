エスケイジャパンは12月から、Cartoon Network(カートゥーン ネットワーク)の世界的人気アニメ「パワーパフ ガールズ」の商品を、全国のファンシー雑貨店を中心に販売開始した。人気アニメ「パワーパフ ガールズ」今回発売するグッズは、パワーパフ ガールズの仲良し3人組「ブロッサム」「バブルス」「バターカップ」のガールズパワーが感じられる可愛いアイテム。ラバーリールキーホルダー(1,078円)、インスタントフォトキーホルダー(1,078円)は全3種。

ラバーリールキーホルダー(全3種)インスタントフォトキーホルダー(全3種)ミニティッシュポーチ(1,628円)、ぬいぐるみキーリング(1,738円)も3種類用意する。ミニティッシュポーチ(全3種)ぬいぐるみキーリング(全3種)2025年3月には、「バスボール(マスコット全5種)」(605円)を販売する。バスボール(マスコット全5種)THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements (C) & (TM) Cartoon Network. (s24)