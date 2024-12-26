Mrs. GREEN APPLE、『The White Lounge ㏌ CINEMA』より全曲トレーラー公開
Mrs. GREEN APPLEが12月27日、映画『The White Lounge㏌CINEMA』のBlu-ray / DVDをリリースする。先ごろ公開された「ダンスホール」「Coffee」に続いて、その全曲トレーラーがオフィシャルYouTubeチャンネルで公開となった。
◆Mrs. GREEN APPLE 動画 / 画像
いわゆる通常のライブとはまったく異なる“音楽劇”として昇華された本作には、さまざまな表情を伴った全16曲が収録されており、全曲トレーラーはその一端を垣間見ることのできる映像だ。
Mrs. GREEN APPLEは12月27日に『Mステ SUPER LIVE 2024』、28日に『発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2024〜』、30日に『第66回 輝く！日本レコード大賞』、31日に『第75回NHK紅白歌合戦』と、テレビ出演ラッシュが続く。
■Blu-ray / DVD『The White Lounge in CINEMA』
予約リンク：https://lnk.to/TWLinCinema
【初回限定BOX (Blu-ray + GOODS)】
UPXH-29069 \14,300(tax in)
【初回限定BOX (2DVD + GOODS)】
UPBH-29101 \13,750(tax in)
▼GOODS
・ミニショルダーバッグ inspired by "The White Lounge"
・ハットキーホルダー inspired by "The White Lounge"
・カップ & ソーサー inspired by "Coffee"
・ピンズ & 宝石箱 inspired by "ニュー・マイ・ノーマル"
※LPサイズ スクエアフォトブック(44P)
※TV型フォトフレーム&フォトカードセット(10枚)
▲初回限定BOX
▲通常盤
【通常盤 (Blu-ray)】
UPXH-20142 \6,380(tax in)
【通常盤 (2DVD)】
UPBH-20328/9 \5,830(tax in)
▼収録内容
Opening
#1 マスカレイド
The White Lounge
#2 水と影
Folktale
#3 手紙(過去との会話)
君を知らない
ダンスホール
#4 反射
ツキマシテハ
#5 愛という種
Coffee
ニュー・マイ・ノーマル
PARTY
#6 青さのカケラ
春愁
Just a Friend
Attitude
#7 虚構と虚無
Feeling
ケセラセラ
Soranji
#8 僕の⼀部
The White Lounge -reprise-
#9 終わりの始まり
フロリジナル
●特典映像
・Documentary -- Episode 6 “The White Lounge”
・初日公開記念舞台挨拶/大ヒット御礼舞台挨拶
・特報30秒 / 予告30秒 / 予告60秒
●チェーン別オリジナル特典
・UNIVERSAL MUSIC STORE：アクリルキーホルダー(ライブ写真使用)
・Amazon.co.jp：トートバッグ(ロゴ使用)
・HMV全店(オンライン含む/一部店舗除く) ：コットンミニサコッシュ(ロゴ使用)
・セブンネットショッピング：布ポーチ(ロゴ使用)
・TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く) ：オリジナルトランプ(ライブ写真使用)
・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)／TSUTAYAオンラインショッピング：ポストカード(2025年カレンダー仕様) (ライブ写真使用)
・楽天ブックス：スマホショルダー(ロゴ使用)
・応援店：オリジナルステッカー(ライブ写真使用)
■オリジナルサウンドトラックアルバム『The White Lounge in CINEMA - Original Soundtrack -』
2024年12月27日午前0時 配信開始
配信リンク： https://lnk.to/mga_TWLiC
■ライブBlu-ray / DVD『ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜』
予約リンク：https://lnk.to/ZMTW_EC
【初回限定BOX (Blu-ray + GOODS)】
UPXH-29071 \19,800 (tax in)
【初回限定BOX (2DVD + GOODS)】
UPBH-29102 \19,250 (tax in)
◯LPサイズ スクエアフォトブック(44P)
◯フォトフレーム&フォトカードセット(10枚)
◯GOODS
・MIXトートバッグ
・トラベルポーチセット
・ガジェットケース & 2チャーム(ミニラバーLight Stick & Rocket)
・クリアカード(SNS風 / 10種)
・フレークステッカー(10種 / 30枚入り)
・シュシュ
【通常盤 (Blu-ray)】
UPXH-20144 \6,600 (tax in)
【通常盤 (2DVD)】
UPBH-20330/1 \6,050 (tax in)
▼収録内容
Mrs. GREEN APPLEがインディーズ時代より前からライヴハウス規模でおこなってきたツアーとしてこれまでに6度開催された＜ゼンジン未到＞シリーズ。その記念すべき10周年となる2024年夏、4日間で約15万人を動員した日本のバンド史上最年少でのスタジアムツアーより、横浜公演最終日のライヴ(約140分)を映像商品化。また、ここでしか見ることのできない83分に及ぶライヴのドキュメンタリー映像、撮り下ろしインタビューを収録。
opening
・CHEERS
・VIP
・ANTENNA
・ロマンチシズム
・ツキマシテハ
・CONFLICT
・青と夏
・ライラック
・橙
・点描の唄
・Blizzard
・インフェルノ
・私は最強
・Loneliness
・アポロドロス
・L.P
・ナハトムジーク
・コロンブス
・Magic
・Dear
encore
・familie
・lovin’
・ダンスホール
・愛情と矛先
double encore
・我逢人
・ケセラセラ
●特典映像
Documentary -- Episode 7 “ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜”
●チェーン別オリジナル特典
・UNIVERSAL MUSIC STORE：ミニブランケット(ロゴ使用)
・Amazon.co.jp：スマホポーチ(ロゴ使用)
・HMV全店(オンライン含む / 一部店舗除く)：ビニールポーチ(ロゴ使用)
・セブンネットショッピング：マフラータオル(ロゴ使用)
・TOWER RECORDS全店(オンライン含む / 一部店舗除く)：フォトカードケース(ロゴ使用)
・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)：B3ポスター(25年カレンダー仕様 / ライブ写真使用)
楽天ブックス：スマホショルダー(ロゴ使用)
応援店：ステッカー(ライブ写真使用)
■デビュー10周年企画
10周年を記念して制作された新たなロゴを発表
▼MGA MAGICAL 10 YEARS CONCEPT PHOTO
10周年を記念して制作された新たなCONCEPT PHOTOを発表
▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BEST ALBUM
デビュー10周年を記念したベストアルバム『10』を2025年7月8日(火)にリリース
▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE
2025年7月26日(土)、27日(日)に神奈川県横浜市・山下ふ頭でミセス史上最大規模となる2日間10万⼈動員予定のライブを開催
▼MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK
全国の商業施設とコラボレーションが決定。春、東急不動産の「オモカド」、「ハラカド」や「UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU」などとのコラボカフェやポップアップストアで原宿をジャック。夏には、「MIYASHITA PARK」、「ららぽーと」等の三井不動産の大型商業施設、および、丸井の商業施設「マルイ」「モディ」と全国での周年イベント大規模展開が決定
▼MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION
秋から全国でMrs. GREEN APPLEの展覧会を開催。デビュー10周年を振り返ることができる、楽曲制作やクリエイティブにまつわること、過去のコンサートの衣装や、さまざまなアイテムを展示していく予定
▼MGA MAGICAL 10 YEARS HEADLINER SHOW IN KOREA
2025年2月15日(土)、16日(日)に韓国での初単独公演「MGA LIVE in SEOUL, KOREA 2025」を「TIGER DOME(タイガードーム)」にて開催することが決定
▼MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM
初のドキュメンタリー映画の製作が決定
関連リンク
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルサイト
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルX
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルInstagram
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルTikTok
◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルFacebook
◆Mrs. GREEN APPLE STORE オフィシャルONLINE SHOP
◆大森元貴 オフィシャルInstagram
◆若井滉斗 オフィシャルInstagram
◆藤澤涼架 オフィシャルInstagram
◆映像作品『The White Lounge ㏌ CINEMA』特設サイト
◆『ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜』特設サイト