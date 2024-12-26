¡Ö¤µ¤¹¤¬²Î¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¤Ï¤¤¤À¤·¤ç¤¦¤³¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ëÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Û¤Ã¤³¤ê
¤Ï¤¤¤À¤·¤ç¤¦¤³¡Ê45¡Ë¤¬26Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÊü²Ý¸å¥«¥ë¥Æ¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Ë´ä¸«ÀèÀ¸Ìò¤È¤·¤Æ¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤Ï¤¤¤À¤Ï¡Ö»ÒÌò¤Î»Ò¶¡Ã£¤È°ì½ï¤Ç¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤ï¤¿¤·¤òÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¡Ø´ä¸«ÀèÀ¸¡Ù¤¬»º¤ó¤ÀÀÖ¤Á¤ã¤óÌò¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¡»ä¤È°ì½ï¤Î¥·¡¼¥ó¡¢»£±Æ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¡¡Êú¤Ã¤³É³¤¬½é¿´¼Ô¤À¤Ã¤¿¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢¤³¤ÎÉ³¤¬ÀÚ¤ì¤ÆÍî¤Á¤¿¤éÂçÊÑ¤À¡ª¡¡¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤º¤Ã¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î½Å¤µ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Í¥¤·¤¤¾Ð´é¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö»£±Æ¤Î´Ö¡¢´é¤ò¶»¤Ë¤®¤å¡¼¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤°¤º¤Ã¤Æ¤â¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ëµã¤»ß¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ²Ä°¦¤¯¤Æ»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¥Þ¥Þ¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È°ì½ï¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤Ê¡£¡£¡£¤È²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤³¤¦¤·¤Æ»£±ÆÃæ¤Ë¡¢¤º¡¼¤Ã¤ÈÊú¤Ã¤³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿»ä¤Ï¡¢Ìþ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤µ¤ó¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤óÃ£¤¬¡¢¡ØÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤¢¤ä¤·Êý¤¬¾å¼ê¤¤¡ª¡¡»£±Æ¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡¡ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤¡ª¡ª¡×¤È»£±ÆÃæ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ä¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¸µµ¤¤Ç¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¼«Ê¬¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¡£¡£¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¿§¤ó¤Ê»ö¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢Âç¿Í¤¬Â¿¤¤¸½¾ì¤ä¡¢¿§¤ó¤Ê´Ä¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤ª¤â¤¦¤±¤É¡¢Í¥¤·¤¯»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤¢¤ë»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤¡¡£¡£¡£¤È¡£¡¡¤ï¤¿¤·¤¬¤«¤«¤ï¤Ã¤¿»ÒÃ£¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¤½¤¦´ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡£¡£¡¡ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È»Ò¤É¤âÃ£¤Ø»×¤¤¤ò´ó¤»¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö»Ò¶¡Ã£¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤¬¾å¼ê¤À¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤µ¤¹¤¬²Î¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¡Ö¤·¤ç¤¦¤³¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¤Û¤ó¤È¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ä»Ò¶¡¤ËÍ¥¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤·¤ç¤¦¤³¤ª»Ð¤µ¤ó¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ÆÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¡¢°ìÀ¸¤Î¼«Ëý¤Ë¤Ê¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£