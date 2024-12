サザンオールスターズが、展示会『よむ“THANK YOU SO MUCH”展』を2025年1月10日より開催する。

本展示会は、2025年1月11日より開催されるドーム&アリーナツアー『THANK YOU SO MUCH』と、3月にリリースされる同名のニューアルバムを待つファンに向けた企画『お待ちいただき THANK YOU SO MUCH』の第3弾として行われる。11月放送のレギュラーラジオ『桑田佳祐のやさしい夜遊び』(TOKYO FM)にて、桑田本人が「この作品は“読み物”としての側面も大切にしたい」と語っており、その言葉をキーワードとした展示会となる。

全国ツアーはアルバムのリリースを待たずにスタートされるが、本展示会はツアー開催各地に帯同する形で開催。入場/観覧料は無料となり、今回は1月の石川会場から3月の沖縄会場までの日程が“第1弾”として発表された。

また、本展示会では現状では一部しか公開されていないアルバム収録楽曲の歌詞や、それにまつわる“読み物”、サザンオールスターズ楽曲の誕生の地であるビクタースタジオ401を視覚的に体感できるエリアなど、ここでしか見られないコンテンツが展示される予定とのことだ。リリースに先駆けてアルバムの世界観を堪能できる内容となっている。

さらに、同ツアーのロゴとオフィシャルグッズが公開。今回のツアーロゴは、開催情報の発表と同時に公開された“THANK YOU SO MUCH”と砂浜に書かれたビジュアルをイメージしてイラスト化されている。グッズデザインは“THANK YOU SO MUCH!”というタイトルから、愛と感謝が込められたキャッチーなデザインに。冬から初夏にかけての長いツアーとなるため、半袖からジャケットまでの衣類が多数ラインナップされている。そのほか、グッズラインナップ、会場販売、オンライン販売に関する詳細はツアー特設サイトで確認できる。

なお、本日12月26日12時よりオフィシャルファンクラブ『サザンオールスターズ応援団』会員を対象としたチケット先行受付(抽選)の第2弾受付(ドーム公演対象)がスタート。今からの入会でも利用でき、締切は2025年1月8日までとなっている。

