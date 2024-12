WOWOWは、12月30日に『松本孝弘/TMG Special Interview Program』(22:00〜 WOWOWプライム/WOWOWオンデマンド※放送・配信終了後〜2週間アーカイブ配信あり)を放送・配信する。2024年12月からWOWOWで2カ月連続で特集される松本孝弘10月からB'zの松本孝弘、稲葉浩志のソロ活動を2カ月ずつ、合計4カ月連続で特集するWOWOW。10、11月は稲葉浩志を特集してきたが、12月から2カ月にわたって松本孝弘にフォーカスを当てる。

松本の特集第1弾となる12月30日は、今年20年ぶりに再始動したTMG (Tak Matsumoto Group) をはじめ、多彩なソロ活動で数々の作品を生み出してきた松本へのインタビューをもとにした特別番組『松本孝弘/TMG Special Interview Program』を放送・配信。第2弾の2025年1月26日は、20年ぶりに全国ツアーを開催したTMGのライブから2024年10月12日に東京ガーデンシアターで開催された東京公演の模様を収録した『TMG LIVE 2024 -Still Dodging The Bullet-』(19:00〜 WOWOWプライム/WOWOWオンデマンド※放送・配信終了後〜2週間アーカイブ配信あり)をおくる。同公演はツアーファイナルを飾ったもので、会場のボルテージが高まった中で繰り広げたTMGのパフォーマンスは圧巻。BABYMETALとのコラボも見どころとなっている。○松本孝弘コメントQ.自身にとってライブとは?松本孝弘:音楽家として非常に成長する場所です。ライブの数を重ねていくとミュージシャンとしてのスキルも上がっていきますし、アイデアも湧いてくるようになりますね。ライブのある日は必ずそのセットリストを最初から最後まで通して練習します。何年も弾いている曲でも新しい発見をすることがあって、ライブではレコーディングした時とは違う演奏をする時もあります。常に何かもうちょっと良くなるんじゃないかなと思っていますね。【編集部MEMO】松本孝弘は、1961年3月27日生まれ。63歳。大阪府出身。ギタリスト。1988年5月に初めてのソロアルバム「Thousand Wave」をリリースした後、ボーカルの稲葉浩志とB'zを結成。同年9月に1stシングル「だからその手を離して」、1stアルバム「B'z」を同時発売してデビューする。デビューから現在まで数々のヒット曲を生み出して国民的グループに。2011年の「第53回グラミー賞」では、ラリー・カールトンと共同名義で発表したアルバム「TAKE YOUR PICK」が最優秀ポップ・インストゥルメンタル・アルバムに選ばれた。