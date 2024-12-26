Ä®ÅÄ¡¦Æ£ÈøæÆÂÀ¡¡¾»»Ò¸»¤ÈÂÐÃÌ¤Ç¿å¤«¤±£Ð£Ë¤Ë¸«²ò¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤êÊ¨¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢À¤´Ö¡×
¡¡£Ê£±Ä®ÅÄ¤Î£Æ£×Æ£ÈøæÆÂÀ¡Ê£²£³¡Ë¤¬¡¢£Ð£Ë»þ¤Î¥Ü¡¼¥ë¿å¤«¤±¹Ô°Ù¤ò²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£Èø¤È¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î£Ä£Æ¾»»Ò¸»¡Ê£³£²¡Ë¤Îº£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÂÐÃÌ¤¬¡¢Ä®ÅÄ¤Î¸ø¼°¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÆ£Èø¤Ï¡¢¼«¿È¤¬£Ð£Ë¤ò³°¤·¤¿£³·î£³£°Æü¤ÎÄ»À´Àï¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÅ·Á³¼Ç¤Ï·ë¹½°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£´¥¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡£¤½¤ì¤Ç°ú¤Ã¤«¤±¤Æ»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤è¤êº¸¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¼¡¤Î»î¹ç¡¢Æ±¤¸¥ß¥¹¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤¬¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¥¢¥Û¤Ê¤³¤È¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢¸µ¡¹¥Ô¥Ã¥Á¤Ï¤Ì¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÌ¤Ë¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿å¤ò´Þ¤Þ¤·¤¿Êý¤¬¸µ¡¹¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¡£¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬½³¤ê¤ä¤¹¤¤¤·¡¢·è¤á¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÊýË¡¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤Î·Ð°Þ¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¾»»Ò¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢æÆÂÀ¤Ë¤âÄ¾ÀÜ¸À¤Ã¤¿¤ó¤ä¤±¤É¡¢¤½¤â¤½¤â²¿¤¬¤¢¤«¤ó¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ó¤Ç¿¡¤¯¤Î¤Ï¥ª¥Ã¥±¡¼¤Ç¤Ì¤é¤¹¤Î¤Ï¤¢¤«¤ó¤Î¤«¡£±«¤ÎÆü¤É¤¦¤¹¤ó¤Î¤È¤«¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö²¶¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ä¤«¤é¡ØÆ£ÈøÁª¼ê¤¬£Ð£Ë¤ò½³¤ë»þ¤Ë¿å¤ò¤«¤±¤¿¤é»ä¤ÏÊÑ¤¨¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢²¶¤Ï¡Ø¤½¤Î»þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éËÜ¿Í¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÜ¿Í¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤Æ¤ó¡£¤½¤ì¤Ç£±²ó¡¢ÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤ó»þ¡¢æÆÂÀ¤Ë¡Ø¤â¤¦¤¤¤¤¤ä¤óÊÌ¤Ë¤Ì¤é¤µ¤ó¤ÈÉáÄÌ¤Ë·è¤á¤¿¤é¡£¤Ì¤é¤·¤Æ¤â¤Ì¤é¤µ¤ó¤¯¤Æ¤â¤¦¤ó·è¤á¤ó¤Í¤ó²¶¡¢¤Ç¤¤¤¤¤ä¤ó¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¡£·è¤á¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Î¤È¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£Èø¤Î¿å¤«¤±¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¾»»Ò¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÊ¨¤¯¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¡×¤ÈÏÃ¤»¤Ð¡¢Æ£Èø¤â¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤êÊ¨¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢À¤´Ö¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÏÃ¤«¤é¾»»Ò¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤òÈ¼¤¦³èÆ°¤Ç¡Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¹Ô¤¯Á°¤Ë·è¤á¤¿¤é·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¹Ô¤¯¤È¤«¥á¥À¥ë¤¬¤«¤«¤Ã¤¿»î¹ç¤Ç£Ð£Ë¤ä¤Ã¤¿¤ªÁ°¤¬¿å¤«¤±¤ÆÃ¡¤«¤ì¤¿¤é¤ªÁ°¤¬·ù¤ï¤ì¤Æ¤ë¡£¤³¤ì¤ÇÃ¡¤«¤ì¤ó¤«¤Ã¤¿¤éÄ®ÅÄ¤¬·ù¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡×¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ£ÈøËÜ¿Í¤¬Åö½é¡¢¿å¤ò¤«¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡££¶·î£³£°Æü¤Î£ÇÂçºåÀï¤Î£Ð£Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤Î»þ¡¢³Î¤«¤Ë¿å¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¿å¤ò°û¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ô¥Ã¥Á¤â¤Ì¤ì¤Æ¤¿¤·¤Ì¤é¤¹É¬Í×¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¡ÊÀçÆ¬¡Ë·¼Ìð·¯¤¬¡Ø¿å¤Ì¤é¤·¤¿Êý¤¬¤¨¤¨¤ä¤í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢·ë¶É¤Ì¤é¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£