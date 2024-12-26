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¡¡¡ÖMerry Christmas from Cancun¡×¤È¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥á¥¥·¥³¤ÎÅÔ»Ô¡¦¥«¥ó¥¯¥ó¤«¤éÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¤ÎÊ¿»ÒÍýº»(53)¡£¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Î¥Ó¡¼¥Á¤ÇÐÊ¤à1Ëç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Çò¿§¤ÇÂç¤¤ÊÌÖÌÜ¤Î¥á¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¥Ë¥Ã¥È¤«¤é¤Ï¡¢²¼¤Î¹õ¿åÃå¤ÈÈ©¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
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