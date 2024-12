レイカーズのオースティン・リーブスがクリスマスゲームでNBA史上10人目のトリプルダブル

12月26日(現地時間25日)にチェイス・センターで行われたロサンゼルス・レイカーズとゴールデンステイト・ウォリアーズによる「NBAクリスマスゲーム2024」は、アウェーのレイカーズが115-113でモノにした。

試合はウォリアーズのステフィン・カリーがゲームハイの38得点に6アシスト、レイカーズのレブロン・ジェームズも31得点10アシスト2スティールと、リーグを代表するスーパースターたちが活躍。

レイカーズはディアンジェロ・ラッセルが左手親指捻挫で欠場したほか、今シーズンに平均26.6得点11.8リバウンド3.5アシスト1.3スティール2.2ブロックを誇るビッグマンのアンソニー・デイビスが第1クォーター途中に左足首捻挫で途中離脱するアクシデントに見舞われた。

それでも、オースティン・リーブスが26得点10リバウンド10アシスト、八村塁が18得点4リバウンド、マックス・クリスティが16得点4リバウンド、ダルトン・コネクトが13得点7リバウンドで勝利に貢献。

AUSTIN REAVES WINS IT FOR THE LAKERS ON #NBAXmas! pic.twitter.com/7SFj98Lmuh

- NBA (@NBA) December 26, 2024