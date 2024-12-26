■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6696) トラースＯＰ　 東証グロース
(297A) アルピコＨＤ　 東証スタンダード
(288A) ラクサス　　　 東証グロース
(7267) ホンダ　　　　 東証プライム
(4784) ＧＭＯ－ＡＰ　 東証スタンダード

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(8894) レボリュー　　 東証スタンダード
(2695) くら寿司　　　 東証プライム
(4755) 楽天グループ　 東証プライム
(2809) キユーピー　　 東証プライム
(4204) 積水化　　　　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS