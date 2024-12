松本孝弘率いるTMGの魅力と、世界的ギタリストとして活躍する彼の創作活動に迫るスペシャルインタビュー・プログラム『松本孝弘/TMG Special Interview Program』が12月30日にWOWOWで放送・配信される。この番組に先駆け、番組内でも語られる松本孝弘のコメントを先行公開された。◆ ◆ ◆◾️松本孝弘 コメント- 松本孝弘にとってライブとは -音楽家として非常に成長する場所です。ライブの数を重ねていくとミュージシャンとしてのスキルも上がっていきますし、アイデアも湧いてくるようになりますね。ライブのある日は必ずそのセットリストを最初から最後まで通して練習します。何年も弾いている曲でも新しい発見をすることがあって、ライブではレコーディングした時とは違う演奏をする時もあります。常に何かもうちょっと良くなるんじゃないかなと思っていますね。

『松本孝弘・稲葉浩志 4カ月連続特集』



●松本孝弘/TMG Special Interview Program12月30 日(月)22:00〜 WOWOW プライムで放送/WOWOW オンデマンドで配信※放送・配信終了後〜2週間アーカイブ配信あり松本孝弘率いるTMGの魅力と世界的ギタリストとして活躍する彼の創作活動に迫るスペシャルインタビュー・プログラム。20年ぶりに再始動を発表したTMG。ジャック・ブレイズ、エリック・マーティン、マット・ソーラム、Yukihide“YT”Takiyamaといったワールドワイドに活躍する名プレイヤーが松本孝弘のもとに集結し、ニューアルバム『TMG 供戮魎粟させ、全国ツアー<TMG LIVE 2024 Still Dodging The Bullet>を9月からスタート。WOWOWでは、松本孝弘とTMGメンバーのインタビューをお届けするとともに、多岐にわたるソロプロジェクトで数々の名作を生み出し、グラミー賞受賞という栄誉にも輝く“ギタリスト・松本孝弘”の創作活動とライブに込めた想いに迫っていく。●<TMG LIVE 2024 Still Dodging The Bullet>2025年1月26日(日)19:00〜 WOWOW プライムで放送/WOWOW オンデマンドで配信※放送・配信終了後〜2週間アーカイブ配信ありニューアルバム『TMG 供 をリリースし、実に20年ぶりに再始動を果たしたTMG 。バンド結成時からのメンバーであるジャック・ブレイズとエリック・マーティンに加え、今回は、マット・ソーラムとYukihide“YT”Takiyamaが参加。WOWOWでは、ワールドワイドにキャリアを積んできた、この名だたるミュージシャンが集結し敢行した全国ツアー<TMG LIVE 2024 Still Dodging TheBullet>から、ファイナルを飾った東京ガーデンシアターの模様を独占放送・配信でお送りする。会場のボルテージが高まるTMGのパフォーマンスに煌びやかさを添えたBABYMETALとのコラボも必見。収録日:2024年10月12日(木)収録場所:東京東京ガーデンシアター