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CTCR-96102/B¡¡\9,350¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
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CTC1-96104/B¡¡\13,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
F.C.Pyro. https://fcpyro.jp
¢¥CD onlyÈ×¡¿CD+Blu-rayÈ× ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È²èÁü
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¢£CD
01: Riot Girl
02: TIME BOMB
03: Walk On
04: Remember
05: BITE ME
06: Field of Roses
07: Free Fall
08: Runaway
09: Don¡Çt Look Back
10: Let It Burn
¢£Blu-ray
¡ØCRAZY CRAZY º¡Ù¢¨2024.05.04@Ebisu LIQUIDROOM¥é¥¤¥ô±ÇÁü¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ì©Ãå¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈºîÉÊ
¡¡DOCUMENT 1
Twisted dreams
RECKLESS
¡¡DOCUMENT 2
Wake Up!
PYROMANIA
¡¡DOCUMENT 3
LIE-LIE-LIE
GO with the Devil
¡¡DOCUMENT 4
break
BUT YOU SAID I'M USELESS
Go Charge
go crazy
¡¡DOCUMENT 5
Feel Your Blaze
NOWHERE
¡¡DOCUMENT 6
¡ÖTIME BOMB¡×Music Video¢¨¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¡¼¥É¶Ê¤ÎºÇ¿·¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ªºîÉÊ
¢£PHOTOBOOK
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12·î30Æü¡Ê·î¡ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«Spotify O-EAST
¡Ê³«¾ì16:15 / ³«±é17:00¡Ë
Guest Bands¡§MAYKIDZ / the telephones / Waive
Guest DJ¡§higo-vicious
Guest Musician¡§HAZUKI¡Êlynch.¡Ë
¢¨³Æ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
¢¡¡ãJ LIVE TOUR 2025¡¡-BLAZING DAYS-¡ä
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1·î12Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþŽ¥·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM ¡Ê³«¾ì16:15 / ³«±é17:00¡Ë
1·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËµÜ¾ë¡¦ÀçÂæRensa ¡Ê³«¾ì17:15 / ³«±é18:00¡Ë
1·î26Æü¡ÊÆü¡ËÀéÍÕ¡¦ÇðPALOOZA ¡Ê³«¾ì16:30 / ³«±é17:00¡Ë
2·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ëºë¶Ì¡¦HEAVEN¡ÇS ROCK¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´¡Ê³«¾ì17:30 / ³«±é18:00¡Ë
2·î9Æü¡ÊÆü¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦SUPERNOVA KAWASAKI ¡Ê³«¾ì16:15 / ³«±é17:00¡Ë
2·î15Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¡¦DRUM Be-1 ¡Ê³«¾ì17:30 / ³«±é18:00¡Ë
3·î1Æü¡ÊÅÚ¡ËÀÐÀî¡¦¶âÂôAZ ¡Ê³«¾ì17:30 / ³«±é18:00¡Ë
3·î2Æü¡ÊÆü¡ËÄ¹Ìî¡¦CLUB JUNK BOX ¡Ê³«¾ì16:30 / ³«±é17:00¡Ë
3·î8Æü¡ÊÅÚ¡ËµþÅÔ¡¦KYOTO MUSE ¡Ê³«¾ì17:30 / ³«±é18:00¡Ë
3·î9Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°CLUB QUATTRO ¡Ê³«¾ì16:15 / ³«±é17:00¡Ë
3·î15Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚcube garden ¡Ê³«¾ì17:30 / ³«±é18:00¡Ë
¢¨³Æ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
ÄÉ²Ã¸ø±é
4·î5Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå BIGCAT¡Ê³«¾ì17:15 / ³«±é18:00¡Ë
4·î6Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå Yogibo META VALLEY¡Ê³«¾ì16:15 / ³«±é17:00¡Ë ¢¨FC¸ÂÄê¸ø±é
4·î12Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ LIQUIDROOM¡Ê³«¾ì17:15 / ³«±é18:00¡Ë
4·î13Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ LIQUIDROOM¡Ê³«¾ì16:15 / ³«±é17:00¡Ë ¢¨FC¸ÂÄê¸ø±é
¡ÖF.C.Pyro¡×ºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë18:00¡Á2025Ç¯1·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59¤Þ¤Ç
J OFFICIAL FAN CLUB¡ÖF.C.Pyro¡×¡§https://fcpyro.jp/
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