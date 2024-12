Jが、2025年1月29日リリースのオリジナルアルバム『BLAZING NOTES』を掲げた全国ツアーの追加公演を発表した。本ツアーの関東エリアと京都公演はソールドアウトとなっていたが、4月に大阪・東京で全4公演を開催することがアナウンスされた。この発表と同時に、Jオフィシャルファンクラブ「F.C.Pyro.」ではチケット最速先行受付がスタートしている。これからのFC入会でもまだ受付に間に合うとのことなので、是非チェックしてもらいたい。

アルバム『BLAZING NOTES』



▲CD only盤/CD+Blu-ray盤 ジャケット画像 ▲CD only盤/CD+Blu-ray盤 ジャケット画像

2025年1月29日(水)発売[仕様]・初回生産限定スペシャルBOX(CD+Blu-ray+PHOTOBOOK)CTCR-96101/B \13,200(税込)・CD+映像盤(CD+Blu-ray)CTCR-96102/B \9,350(税込)・通常盤(CD only)CTCR-96103\3,410(税込)・ファンクラブF.C.Pyro.盤(初回生産限定スペシャルBOX)(CD+Blu-ray+PHOTOBOOK+シリアルナンバー・プレート付)CTC1-96104/B \13,200(税込)F.C.Pyro. https://fcpyro.jp[収録内容]■CD01: Riot Girl02: TIME BOMB03: Walk On04: Remember05: BITE ME06: Field of Roses07: Free Fall08: Runaway09: Don’t Look Back10: Let It Burn■Blu-ray『CRAZY CRAZY 此戡2024.05.04@Ebisu LIQUIDROOMライヴ映像を中心とした密着ドキュメント作品DOCUMENT 1Twisted dreamsRECKLESSDOCUMENT 2Wake Up!PYROMANIADOCUMENT 3LIE-LIE-LIEGO with the DevilDOCUMENT 4breakBUT YOU SAID I'M USELESSGo Chargego crazyDOCUMENT 5Feel Your BlazeNOWHEREDOCUMENT 6「TIME BOMB」Music Video※アルバムリード曲の最新ミュージックビデオ作品■PHOTOBOOK完全撮り下ろしによるオリジナル写真集