カネヨリマサル、大阪城野音ワンマン映像を3週連続公開
2025年1月29日(水)に5枚目のミニアルバム『昨日を生きない私達へ』をリリースするカネヨリマサルが、初回限定盤に付属するライブ映像『“君と私の世界を変える大阪城野音ワンマン”（2024.9.28 at 大阪城音楽堂）』より3曲を3週にわたって公開する。
第1週目となる今週は、代表曲の一つであり、ライブ定番曲でもある「もしも」。ライブ終盤に披露された本楽曲は、キーボードにキュウソネコカミのヨコタシンノスケを迎えたこの日限りのスペシャルバージョンだ。
リリース情報
2024年12月4日(水)リリース
ストリーミング / ダウンロード
https://jvcmusic.lnk.to/ShutterChance
リリース情報
2025年1月29日(水)リリース
CD予約
https://kaneyorimasaru.lnk.to/5th_mAL
・初回限定盤A [CD+Blu-ray] VIZL-2407 税込5,390円
・初回限定盤B [CD+DVD] VIZL-2408 税込5,390円
・通常盤 [CD] VICL- 66036 税込2,310円
＜VICTOR ONLINE STORE限定セット＞
・初回限定盤A + 限定復刻！君と私の思い出Tee (Long) / 税込9,570円
・初回限定盤B + 限定復刻！君と私の思い出Tee (Long) / 税込9,570円
【CD収録内容】
4月にリリースされ、すでにライブ定番曲にもなりつつある「ハッピーニューデイ」、いしわたり淳治氏をプロデューサーに迎えた夏恋ソング二連作「嫌いになっちゃうよ」・「ゆびきりげんまん」、12月4日に配信リリースされる最新曲「シャッターチャンス」を含む全7曲収録予定
＜収録曲MV＞
「ハッピーニューデイ」ミュージックビデオ：https://youtu.be/8yuHJ4-GEgs?si=4eTGjY-VYJDeCIMw
「嫌いになっちゃうよ」ミュージックビデオ：https://youtu.be/uT6Ablu8JU8?si=ZcnzmWgTbLZ9BBw9
「ゆびきりげんまん」ミュージックビデオ：https://youtu.be/_GaZIn097iA?si=U82dlSU4iruQnIJT
【初回限定盤付属 Blu-ray / DVD 収録内容】
“君と私の世界を変える大阪城野音ワンマン”（2024.9.28 at 大阪城音楽堂）
【VICTOR ONLINE STORE限定セット】
5th ミニアルバム『昨日を生きない私達へ』発売を記念して、初回限定盤A/Bに、オリジナル・ロンT [限定復刻！ 君と私の思い出Tee (Long)] （サイズ展開： M / L. / XL）を同梱したVICTOR ONLINE STORE限定セットを販売！大盛況となった ”君と私の世界を変える大阪城野音ワンマン" 公演当日に販売され、即完売となった記念Tシャツ「君と私の思い出Tee」を復刻！カラーチェンジ & ロングスリーブ仕様に新装した本ストア限定商品！数量限定のスペシャルセットとなるので、お早目にご予約ください
※本セットはVICTOR ONLINE STORE限定の予約販売商品となります
※本セットは数に限りがございますため、発売日前であっても予定数に達し次第、予約・販売終了となります。
※本セットは、2025年1月29日（水）より順次お届けを予定しております。
※本セットは、お客様都合でのキャンセル・交換・返品はお断りさせていただきます。
※表示の画像と実物で、デザインや色味などが若干異なる場合がございます。
ライブ・イベント情報
・2025/1/24(金) 東京・下北沢SHELTER
OPEN/START 19:00/19:30
＜カネヨリマサル ONEMAN TOUR 2025“わたし達の魔法を信じるツアー”＞
・3/2(日) 大阪・なんばHatch
OPEN/START 16:00/17:00
・3/8(土)広島・広島Live Space Reed
OPEN/START 16:30/17:00
・3/9(日)福岡・福岡DRUM LOGOS
OPEN/START 16:00/17:00
・3/16(日)愛知・名古屋DIAMOND HALL
OPEN/START 16:00/17:00
・3/20(木祝)宮城・仙台darwin
OPEN/START 16:00/17:00
・3/23(日)北海道・札幌PENNY LANE24
OPEN/START 16:00/17:00
・4/5(土)東京・Zepp Shinjuku
OPEN/START 16:00/17:00
チケット代：￥4,300（税込）
〇チケット詳細
チケットぴあ
https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=EB170016
イープラス
https://eplus.jp/sf/word/0000104583
ローチケ
https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=634261
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