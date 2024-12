YOGEE NEW WAVESが、2年ぶりとなるワンマンツアー「GRAND TOUR 2025」の開催を発表した。関連記事: Yogee New Waves 角舘健悟が語る、雑多な世界で見出した歌のバランス感覚 12月25日に10周年を記念したデビューアルバム『PARAISO』のリマスター盤LPをリリースしたYOGEE NEW WAVES。今回の単独ライブは新体制で東京・名古屋・大阪の3都市を巡る。現在、ぴあにてチケット先行受付がスタート。22歳以下対象のUNDER22チケットも枚数限定で用意されている。

<ライブ情報>YOGEE NEW WAVES"GRAND TOUR 2025"2025年3月1日(土)東京|LIQUIDROOMOPEN/START 17:00/18:002025年3月5日(水)名古屋|CLUB QUATTROOPEN/START 18:00/19:002025年3月6日(木)大阪|味園ユニバースOPEN/START 18:00/19:00TICKET▼一般 前売 \5500 スタンディング (税込/D別)▼Under22 前売 \4500 スタンディング (税込/D別)※チケット:1人4枚まで購入可能※未就学児童は保護者同伴で入場無料。小学生以上チケット必要。<Under18/22 チケット注意事項>※入場時に生年月日の確認を実施いたしますので必ず身分証をご持参下さいませ。※身分証を忘れた場合、チケット代(\4,500)との差額をその場にていただきます。オフィシャル 先行受付受付期間:12月26日(木)18:00〜1月5日(日)23:59チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/yogee-new-waves-tour25/ぴあ最速先行受付期間:1⽉8⽇(水)18:00〜1⽉13⽇(月祝)23:59チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/yogee-new-waves-tour25/オフィシャル 二次先行受付1⽉10⽇(金)18:00〜1⽉19⽇(日)23:59https://w.pia.jp/t/yogee-new-waves-tour25/プレイガイド一般発売1月25日 (土) 10:00〜主催:SMASH / JAILHOUSE / 清水音泉企画制作:BAYON PRODUCTION / BIAS & RELAX adv.YOGEE NEW WAVES 公式サイト https://yogeenewwaves.tokyo/