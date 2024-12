サザンオールスターズ、ニューアルバム『THANK YOU SO MUCH』を“読んで味わう”展示会の開催が決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■展示会『よむ “THANK YOU SO MUCH” 展』は、全国ツアーに合わせて各地に帯同していく形で開催!

2025年1月11日より、石川県を皮切りに13ヵ所26公演のアリーナ&ドーム会場を巡る全国ツアーを控えるサザンオールスターズ。

3月には10年ぶりとなるオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』をリリースすることが発表されているが、ツアーの開幕とアルバムのリリースを楽しみに待っているすべての音楽ファンに向けた、“お待ちいただき THANK YOU SO MUCH”企画として、あらたな情報が発表となった。

■『よむ “THANK YOU SO MUCH” 展』開催決定!

サザンオールスターズのニューオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』。2024年11月放送のレギュラーラジオ『桑田佳祐のやさしい夜遊び』にて、桑田佳祐本人が「この作品は“読み物”としての側面も大切にしたい」と語った言葉をキーワードに『よむ“THANK YOU SO MUCH”展』と題した展示会が開催されることが決定した。

ニューアルバムのリリースと『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』を心待ちにしているすべてのファンへ感謝の気持ちを込め、2024年11月からスタートした“お待ちいただき『THANK YOU SO MUCH(ありがとうございます)』企画”。

その第1弾として、サザンオールスターズの歴代オリジナルアルバム全15作品のリマスターver.が配信限定リリース。2024年の最新マスタリング技術で甦ったリマスター音源に対して、SNSを中心に往年のファンはもちろんのこと、あらたにサザンの楽曲に触れたリスナーからも大きな反響が寄せられた。

続く第2弾として、桑田佳祐のレギュラーラジオ『桑田佳祐のやさしい夜遊び』(TOKYO FM/JFN系列・毎週土曜23時~)にて4週連続でニューアルバムから未発表新曲をオンエア中。11月にオンエアとなった「桜、ひらり」に加えて、12月14日の放送からすでに新曲「夢の宇宙旅行」「ごめんね母さん」の2曲がオンエアされており、全国ツアー初日直前の1月4日の放送まで、毎週いち早くアルバムの一部を楽しむことができる企画となっている。

そして、今回の『よむ“THANK YOU SO MUCH”展』は、“お待ちいただき『THANK YOU SO MUCH』企画”の第3弾。全国ツアーはアルバムのリリースを待たずにスタートすることになるが、本展示会はそのツアーに合わせ各地に帯同していく形で開催される。入場・観覧料は無料。まずは1月の石川会場から、3月の沖縄会場までの日程が「第1弾」として発表となった。

『よむ“THANK YOU SO MUCH”展』では、現状まだ一部のみしか公開されていないアルバム収録楽曲の歌詞や、それにまつわる“読み物”に加え、サザンオールスターズ楽曲誕生の地・ビクタースタジオ401stを視覚的に体感できるエリアなど、ここでしか見ることのできないコンテンツが展示される予定。リリースに先駆けてアルバムの世界観を堪能できること間違いなしだ。ぜひ会場に足を運んで、サザンオールスターズが『THANK YOU SO MUCH』で “詠んだ歌を”、そしてこのアルバムに込められた想いを、“よんで”楽しもう。『よむ“THANK YOU SO MUCH”展』の詳細なスケジュールは、特設サイトまで。

■ツアーロゴ&オフィシャルグッズ解禁!

ファンにとってお待ちかねのツアーオフィシャルグッズが発表。今回のツアーロゴは、開催情報の発表と同時に公開された“THANK YOU SO MUCH”と砂浜に書かれたビジュアルをイメージして、イラスト化されたものとなっている。

グッズデザインは、“THANK YOU SO MUCH!!”というタイトルから、愛と感謝が込められたキャッチーなデザインに。冬から春、初夏にかけての長いツアーとなることもあり、半袖からジャケットまでの衣類が多数ラインナップされているのも特徴のひとつだ。お土産にぴったりの雑貨類も多数。ツアー来場の際の記念として、ぜひ手に取ってみよう。

リリース情報

2025年3月リリース

ALBUM『THANK YOU SO MUCH』

『よむ“THANK YOU SO MUCH” 展』特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_yomuten

グッズラインナップ、会場販売、オンライン販売に関する詳細はこちら

https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_tour

サザンオールスターズ『THANK YOU SO MUCH』特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch

ツアー特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_tour

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp