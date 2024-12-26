Î®¹Ô¤ê¤Î¸ª½Ð¤·¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¤â´¨¤¯¤Ê¤¤¡ª¡©ÆÃÀ½¥¤¥ó¥Ê¡¼È¯Çä¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤ò²æËý¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¡¢¸ª¸«¤»¤ÈËÉ´¨¤ò³ð¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
¼ã¼Ô¤Î´Ö¤ÇÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¸ª¤ÎÉôÊ¬¤¬¤¢¤¤¤¿¡Ö¸ª½Ð¤·¥È¥Ã¥×¥¹¡×¡£²Ä°¦¤¤¤±¤É¡¢Åß¤ËÃå¤ë¤Ë¤Ï´¨¤¤¡ª¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ò¡¢¥³¥¹¥×¥ìÁí¹çÀìÌçÅ¹¡Ö¥¯¥é¥Ã¥»(Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô)¡×¤¬È¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ª¤ÏÈ©¸«¤»¡¢Â¾¤ÎÉôÊ¬¤Ï¼ê¼ó¤ä¤ªÊ¢¤â¤¹¤Ã¤Ý¤êÃÈ¤«¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡Ö¸ª¸«¤»¤Ì¤¯¤â¤ê¥¤¥ó¥Ê¡¼ ¹õ¡×¡£´¨¤µ¤¬¶ì¼ê¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢¸ª¸«¤»¥Ë¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¥¤¥ó¥Ê¡¼¤¬Çä¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯Âµ¤Î¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Ê¡¼¤òÃå¤Æ³°¤Ë½Ð¤¿¤È¤³¤í¡¢´¨¤µ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤º·ë¶É¤º¤Ã¤È¾åÃå¤òÃå¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¤È¤¤¤¦¶ì¤¤·Ð¸³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÀÎ¤«¤éà¤ª¤·¤ã¤ì¤Ï²æËýá¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤í¤½¤í²æËý¤»¤º¤Ë¼«Í³¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤¬¤Ç¤¤ë»þÂå¤¬¤¤¿¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
¶ËºÙµ¯ÌÓ²Ã¹©¤Î¤¿¤á¥Á¥¯¥Á¥¯¤»¤º¡¢´¥ÁçÈ©¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¥·¥ë¥¡¼¥¿¥Ã¥Á¡£¤Õ¤ó¤ï¤êÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÃÈ¤«¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾æÉ×¤Ç¥·¥ï¤¬ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¯¡¢ÀöÂõ¤·¤Æ¤â½Ì¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥Ç¥¤¥ê¡¼»È¤¤¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¡£¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿2Way¥È¥ê¥³¥Ã¥ÈÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æ°¤¤¤Æ¤â¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¡¢²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤ÏS-M¡¦L-XL¤Î2¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡£ÀÇ¹þ2280±ß¡£Amazon¡¢³ÚÅ·¤Ê¤É¤ÇÈÎÇäÃæ¡£