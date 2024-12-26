アジア株 まちまち、上海株は小反発 アジア株 まちまち、上海株は小反発

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アジア株 まちまち、上海株は小反発



東京時間16:57現在

香港ハンセン指数 休場

中国上海総合指数 3398.08（+4.73 +0.14%）

台湾加権指数 23246.94（+26.81 +0.12%）

韓国総合株価指数 2429.67（-10.85 -0.44%）

豪ＡＳＸ２００指数 休場

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 78469.81（-3.06 0.00%）



２６日のアジア太平洋株式市場はまちまち。前日の欧米市場がクリスマスで休場となり、手掛かり材料に乏しい中、市場間でまちまちの動きとなった。豪州市場、香港市場は休場。



中国大陸市場で上海総合指数は小反発。ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、コンピューター部品メーカーの海光信息技術、ソフトウエアメーカーの北京金山弁公軟件が買われる一方で、石炭エネルギー会社の中国神華能源（チャイナ・シェンファ・エナジー）、電力会社の中国長江電力が売られた。

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