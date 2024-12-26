¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡ÙÀ¼Í¥¡¦³¨¿¹ºÌ¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¤¬È¯Çä·èÄê¡Ö°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤ÆÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
À¼Í¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³¨¿¹ºÌ¤Î¥»¥«¥ó¥É¼Ì¿¿½¸¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¡¢3·î14Æü(¶â)¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ©¤±´¶¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç²Æì¤ò³Ú¤·¤à³¨¿¹ºÌ¡¢¤Û¤«¼Ì¿¿½¸¥«¥Ã¥È¡Ú2ÅÀ¡Û
¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö!¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!!¡Ù¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥× Liella! ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦µ´ÄÍ²ÆÈþÌò¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë³¨¿¹ºÌ¡£²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤Ç³À´Ö¸«¤é¤ì¤ë¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯¤È¤¤¤¦Ã»¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤Ç2ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤¬·èÄê¡£20ÂåºÇ½é¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡¢²Æì¤«¤é¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÇÅÏ¤ëÄÅ·øÅç¤Ç¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£Î¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÒ²ÎÅª¤ÊÉ÷·Ê¤ÎÃæ¤Ç¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È²á¤´¤¹³¨¿¹¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡£³¤ÊÕ¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°¸µµ¤°ìÇÕ¤Ê²Ä°¦¤¤»Ñ¤ä¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¿²µ¯¤¥·¡¼¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¡¢»Å»ö¤òÎ¥¤ì¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¼«Á³¤Ê»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¼Ì¿¿½¸¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤Î¤Û¤«¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°DVD¤¬ÉÕ¤¤¤¿¸ÂÄêÈÇ¤âÈ¯Çä¡£3·î15Æü(ÅÚ)¤ËÅìµþ¤Ë¤Æ¡¢4·î6Æü(Æü)¤ËÂçºå¤Ë¤ÆÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³¨¿¹¤Ï¡Ö2ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤»¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹!20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î°ìºý¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤ÆÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¼«Ê¬¤Ã¤Æ¤³¤ó¤ÊÉ½¾ð¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢»£±ÆÃæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë´ü´Ö¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£²Æì¤ÎÂç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È±©¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ò¥Õ¥£¥ë¥à¤ËÇ¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿!¿·¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Î°ìºý¡¢¤¼¤Ò¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡ÙÀ¼Í¥¡¦°ËÃ£¤µ¤æ¤ê¡¢Æü¤á¤¯¤ê¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡õÌ¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿½¸È¯Çä
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ©¤±´¶¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç²Æì¤ò³Ú¤·¤à³¨¿¹ºÌ¡¢¤Û¤«¼Ì¿¿½¸¥«¥Ã¥È¡Ú2ÅÀ¡Û
¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö!¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!!¡Ù¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥× Liella! ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦µ´ÄÍ²ÆÈþÌò¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë³¨¿¹ºÌ¡£²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤Ç³À´Ö¸«¤é¤ì¤ë¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿½¸¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤Î¤Û¤«¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°DVD¤¬ÉÕ¤¤¤¿¸ÂÄêÈÇ¤âÈ¯Çä¡£3·î15Æü(ÅÚ)¤ËÅìµþ¤Ë¤Æ¡¢4·î6Æü(Æü)¤ËÂçºå¤Ë¤ÆÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³¨¿¹¤Ï¡Ö2ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤»¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹!20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î°ìºý¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤ÆÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¼«Ê¬¤Ã¤Æ¤³¤ó¤ÊÉ½¾ð¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢»£±ÆÃæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë´ü´Ö¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£²Æì¤ÎÂç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È±©¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ò¥Õ¥£¥ë¥à¤ËÇ¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿!¿·¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Î°ìºý¡¢¤¼¤Ò¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡ÙÀ¼Í¥¡¦°ËÃ£¤µ¤æ¤ê¡¢Æü¤á¤¯¤ê¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡õÌ¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿½¸È¯Çä