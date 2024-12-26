NHK‐BSの人気番組「六角精児の呑み鉄本線・日本旅」が2025年2月に書籍化！ECサイトで事前予約がスタート
株式会社KADOKAWA(本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛)は、新刊「六角精児の呑み鉄本線・日本旅」を2025年2月20日(木)に発売します。全国の書店や、AmazonなどECサイトで購入できます。現在ECサイトで予約受付中で、定価は1,760円(本体1,600円＋税)。
■ご予約・ご購入は
【Amazon】https://amzn.asia/d/iTxUz14
乗り鉄、撮り鉄、いろいろあれど、我が鉄道の旅は「呑み鉄」なり…。鉄道好きの六角精児さんが全国のローカル線を旅して酒蔵や地元の美味を楽しむという、2025年4月に放送開始から10周年を迎えるNHK‐BSの人気番組が、一冊の本になります。過去放送された全37コースの旅の見どころをプレイバックするほか、訪ねた酒蔵やお店を記載した、旅を追体験できるマップ付きで、ガイド本としても使えます。
【主な内容】
・六角精児さんインタビュー「ローカル線編」「酒と鉄旅編」「音楽と鉄旅編」
・春の呑み鉄旅…「小湊鉄道、いすみ鉄道」「島原鉄道」「予土線、土佐くろしお鉄道」ほか
・夏の呑み鉄旅…「山形鉄道」「根室本線(花咲線)」「石勝線(夕張支線)」ほか
・プレミアム呑み鉄旅…「のと鉄道」「がんばれ東北・三陸鉄道」ほか
・秋の呑み鉄旅…・「留萌本線」「指宿枕崎線」「三江線」ほか
・冬の呑み鉄旅…・「津軽鉄道、弘南鉄道」「野岩鉄道、会津鉄道」「肥薩線、くま川鉄道」ほか
・ナレーター・壇蜜さんspecial interview
あなたもさっそく“呑み鉄”の旅に出かけてみませんか?？
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【番組情報】
六角精児の呑み鉄本線・日本旅
NHK BS・BSP4Kにて放送
https://www.nhk.jp/p/nomitetsu/ts/Y3MK93QNML/
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