PGAが展開する、スマートフォンやデジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド「Premium Style」

そんな「Premium Style」から発売されている、光沢感ある筐体デザインでポーチにも収まる軽量コンパクトなスティックタイプの「モバイルバッテリー」を紹介します☆

PGA Premium Style「モバイルバッテリー」

価格:各3,280円(税込)

出力:3,000mAh

対応:USB type-A/Type-Cポート

充電:済み ※満充電ではありません

販売店舗:Dtimes公式通販『Dtimes Store』Amazon店など

上質な洗練されたデザインを身に着けて、ちょっとしたことでワンランク上の生活を楽しんでほしいというコンセプトのもとに作られた、PGAの「Premium Style」ブランド。

そんな「Premium Style」から、光沢感のある筐体デザインがおしゃれな「モバイルバッテリー」が発売されています。

ポーチにも収まる軽量コンパクトなスティックタイプなので、旅行や外出時の携帯に便利です。

カラーはブラック、アイボリー、グレー、レッド、ネイビーの全5色展開。

USB type-A、Type-Cポートでの出力に対応しているほか、2台同時充電もできます。

また、スマートフォン本体を充電しながらモバイルバッテリーも充電できるパススルー充電にも対応。

手持ちのストラップを付けて落下を防止できる便利なストラップホールも付いているので、アクセサリー感覚で携帯できます。

ブラック

シーンを問わず愛用できる、オーソドックスなブラック。

プライベートではもちろん、ビジネスシーンでも愛用できる万能カラーです。

アイボリー

清潔感のあるアイボリーを基調にしたモバイルバッテリー。

光沢感ある筐体デザインとリップスティックのようなボディが印象的です。

グレー

ゴールドのラインが映える、落ち着きのあるグレー。

ボディ下部にあしらわれたランプで充電残量を確認することができます。

レッド

存在感あるレッドを基調にしたモバイルバッテリー。

バッグの中でもすぐに見つけられる、華やかなカラーが特徴です。

ネイビー

オールマイティに活躍してくれる、落ち着いた色味のネイビー。

バッグやポケットにさっと収納できる、手のひらサイズのモバイルバッテリーです。

光沢感ある筐体デザインでポーチにも収まる、軽量コンパクトなスティックタイプのモバイルバッテリー。

PGA Premium Style「モバイルバッテリー」は、Dtimes公式通販『Dtimes Store』Amazon店などで販売中です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ポーチに収まる軽量コンパクトなスティック型!PGA「モバイルバッテリー」 appeared first on Dtimes.