スマートフォンやデジタルオーディオ端末などのアクセサリーブランド「Premium Style」を展開する「PGA」

PGAから『トムとジェリー』がデザインされた、スティックタイプのモバイルバッテリーが登場しました☆

PGA『トムとジェリー』スティック型モバイルバッテリー 3,000mAh

価格:3,980円(税込)

販売店舗:Dtimes公式通販『DtimesStore』Amazon店など

PGAから『トムとジェリー』がデザインされた、ポーチにも収まる軽量コンパクトなスティックタイプのモバイルバッテリーが登場!

USB Type-A / Type-C ポートでの出力対応で、2台同時充電も可能です。

また、スマートフォン本体を充電しながらモバイルバッテリーも充電できるパススルー充電に対応しています。

スティック型のコンパクトサイズは、持ち運びにも便利でかさばらないのは嬉しいポイント!

スマートフォンの充電など、さまざまなシーンで活躍してくれそうです。

本体は、「トム」と「ジェリー」のユニークな総柄デザイン。

PSE適合商品で、充電済みですぐに使うことができます。(※満充電ではありません)

さらに、手持ちのストラップを付けて落下を防止できる便利なストラップホール付きです☆

遊び心あるデザインの「トム」と「ジェリー」のモバイルバッテリー。

PGAの「トムとジェリー」スティック型モバイルバッテリー 3,000mAhは、Dtimes公式通販『DtimesStore』Amazon店などにて販売中です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 持ち運びに便利なコンパクトサイズ!PGA『トムとジェリー』スティック型モバイルバッテリー 3,000mAh appeared first on Dtimes.