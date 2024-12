緑豊かな新宿中央公園に面する「ハイアット リージェンシー 東京」の「カフェ」にて、アフタヌーンティー「ストロベリーコレクション」を期間限定で開催。

「カワイイ」をテーマに、白やピンク、ハートモチーフを取り入れた贅沢なスイーツやセイボリーが楽しめます☆

ハイアット リージェンシー 東京「カフェ」ストロベリーコレクション

料金:7,500円(サービス料15%・税金込み)

期間:2025年1月15日(水)〜3月31日(月)

提供時間:13:30〜19:00(入店時間) ※利用の前日12時までに要予約

場所:「カフェ」

※改装工事に伴い下記にて代替営業

・1月15日〜2月2日 「スカイルーム」(28F)

・2月4日〜3月31日 「Vicky’s」(1F)

※期間中、営業場所が変更となる場合があります

メニュー:

〈スイーツ〉苺仕立てのモンブラン、苺のベリーヌ、苺型の苺ムース、苺のパリブレスト、苺のフレジエ、 苺のマカロンサンド、苺とミルクショコラのムース、苺とルバーブのタルト、苺のコンポート、ナチュラルスコーンwith自家製イチゴジャム、苺サンドイッチ〈セイボリー〉ブーケサラダニソワーズ、キッシュロレーヌ、真鯛のアングレーズ、チキンのトマト煮〈ドリンク〉オリジナルドリンク3種:バタースコッチ カプチーノ、フレーズ ビネガー フィズ、スノーベリー, コーヒー、紅茶各種上記を含むフリーフロー(120分制・30分前ラストオーダー)

ハイアット リージェンシー 東京の「カフェ」に、贅沢なスイーツや特別なセイボリーを楽しめるアフタヌーンティー「ストロベリーコレクション」が期間限定で登場。

毎年好評の苺をテーマにしたアフタヌーンティーです。

今回は「カワイイ」をテーマに、白やピンク、ハートモチーフを取り入れています。

写真に収めたくなるようなビジュアルと共に、苺の甘酸っぱい香りや味わいを最大限に引き出したメニューを楽しめます。

主役となる苺には、芳醇な味わいが特徴の茨城県鉾田市産「村田さん家のいちご(とちおとめ)」をはじめ、鮮やかな色合いで酸味の効いた「紅ほっぺ」、さらに濃厚な甘さが特徴の「とちあいか」の3種類の苺を使用。

それぞれの苺の個性を生かし、フレッシュ、ピューレ、コンポートなど多彩な手法で仕上げたスイーツが並びます。

また、コースメニューを意識したセイボリーは、フレッシュな野菜やキッシュ、真鯛のポワレやチキンのトマト煮など、苺畑のある田園風景を思わせるメニューを揃え、アフタヌーンティー全体にアクセントをプラス。

さらに、限定ドリンクには健康を意識したビネガーやウーロン茶を取り入れています。

いちご酢を使った爽やかな「フレーズ ビネガー フィズ」、烏龍茶ベースの苺ミルクティー「スノーベリー」、ほんのりと香る苺とバタースコッチの甘みが特徴の「バタースコッチ カプチーノ」は、どれも異なる苺の風味を楽しめる特別なラインナップです。

スイーツ:苺とルバーブのタルト

しっとり焼き上げたアーモンドタルトの土台を苺のミルクチョコレートでコーティング。

トップには「とちあいか」とルバーブのコンフィチュール、なめらかなカスタードクリームが重なり、甘酸っぱいハーモニーを楽しめます。

仕上げにライムの皮で彩りと爽やかさを添え、見た目にも華やかな印象を与えてくれるスイーツです。

スイーツ:苺仕立てのモンブラン

「とちあいか」のフレッシュな甘酸っぱさを存分に味わえる苺のモンブラン。

しっとりとしたジェノワーズの上に軽やかな苺クリームを絞り、まるでフリルのような苺チョコレートを添えて華やかさを演出しています。

中にはジューシーな苺が丸ごと1つ入り、苺の香りが口いっぱいに広がる贅沢な仕上がりです。

スイーツ:苺とミルクショコラのムース

苺のホワイトチョコレートでコーティングしたミルクショコラガナッシュと苺ムースを使った「苺とミルクショコラのムース」

濃厚なチョコレートスポンジと苺風味のミルクチョコムースが層を成し、リッチな味わいが特徴です。

トップにはふんわりとシャンティクリームを添え、鮮やかな苺チョコレートとフレッシュな苺でデコレーションしています。

スイーツ:苺のパリブレスト

香ばしく焼き上げたシュー生地に、「とちあいか」と濃厚なピスタチオクリームをたっぷりサンド。

苺のフレッシュな風味がピスタチオのコクと絶妙に調和し、口の中で広がる贅沢な味わいを楽しめます。

トップにあしらわれたピスタチオと繊細な飾りが、見た目の美しさを引き立てます。

スイーツ:ナチュラルスコーン with 自家製イチゴジャム /苺サンド

外はさっくり、中はしっとりと焼き上げたスコーンに、自家製イチゴジャムを添えて。

苺の濃厚な甘酸っぱさがスコーンの素朴な味わいを引き立てます。

また、ふわふわのパンにフレッシュ苺と軽やかな甘さのクリームを挟んだ苺サンドは、苺そのもののフレッシュ感を楽しめる爽やかな仕上がり。

それぞれのメニューが苺の魅力を存分に引き出した、デザートセットです。

コース料理のようなセイボリー4種

メニュー名:画像左から)「ブーケサラダニソワーズ」、「キッシュロレーヌ」、「真鯛のアングレーズ」、「チキンのトマト煮」

コース料理を意識したセイボリーは、苺畑のある田園地方の家庭料理を意識。

彩り豊かな「ブーケサラダニソワーズ(ニース風サラダ)」は、新鮮な野菜に卵とツナ、オリーブを添え、爽やかな味わいで食欲を引き立てます。

「キッシュロレーヌ」は、バターの香りが広がるサクサクの生地と、クリーミーなフィリングが調和した、フランスの伝統的な家庭料理です。

「真鯛のアングレーズ」は、ふっくらと蒸し上げた真鯛に滑らかなクリームソースを合わせ、飾りに添えたひよこ豆のガレットで華やかさを演出。

また、「チキンのトマト煮」は、柔らかなチキンにトマトクリームの濃厚なコクとほのかな酸味が絡み、心温まる味わいです。

それぞれが個性豊かで、甘いスイーツと絶妙なバランスを生み出します。

ストロベリーコレクション限定のドリンク3種

メニュー名:画像左から)「バタースコッチ カプチーノ」、「フレーズ ビネガー フィズ」、「スノーベリー」

「フレーズ ビネガー フィズ」は、いちご酢の酸味とジンジャーエールの刺激が爽やかに調和した一杯。

健康を意識しながら、食前の乾杯にぴったりのドリンクです。

「スノーベリー」は烏龍茶をベースにしたヘルシーなミルクティーで、見た目の華やかさとすっきりとした飲み口のギャップが特徴です。

かき混ぜることで、クリーミーな味わいへと変化し、最後まで飽きずに楽しめます。

「バタースコッチ カプチーノ」は、ふんわりと漂う苺の香りと、トップにいちごパウダーで描かれた苺アートの“カワイイ”を楽しめるカプチーノ。

バタースコッチの甘みが調和し、ほっとする優しい味わいです。

苺をアクセントにしながら身体にやさしい素材を取り入れた3種の限定ドリンクを含む、紅茶やコーヒーのフリーフローで、華やかで心地よいティータイムを楽しめます。

ホテルで楽しむ、春を先取りした“カワイイ”ストロベリーのアフタヌーンティー!

アフタヌーンティー「ストロベリーコレクション」は、「ハイアット リージェンシー 東京」の「カフェ」にて2025年1月15日(水)から3月31日(月)までの期間限定で開催です。

※画像はイメージです。仕入れ状況により産地、メニューは変更になる可能性があります

