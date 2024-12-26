ÃæµïÀµ¹¡¡½÷ÀÂ¦¤Î¡È¼éÈëµÁÌ³°ãÈ¿¡É¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¡ÖÃæµï»á¤¬¾ÚÌÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¢¤ë¡×¤ÈÀÐ´Ý¹¬¿Í»á
¡Ö¥¢¥Ç¥£¡¼¥ìË¡Î§»öÌ³½ê¡×ÁÏ¶È¼Ô¤ÇÊÛ¸î»Î¤ÎÀÐ´Ý¹¬¿Í»á¤¬£²£¶Æü¡¢¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÃæµïÀµ¹¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ëÊóÆ»¤òË¡Åª´ÑÅÀ¤«¤é²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæµï¤ÏºòÇ¯¡¢½÷À¤È¤Î´Ö¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¡¢£¹£°£°£°Ëü±ß¤Î²ò·è¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£ÀÐ´Ý»á¤Ï»ö¼Â´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃç²ð¤·¤¿¿ÍÊª¤Î´ØÍ¿¡×¡ÖÆü¾ïÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤¬²òÌÀ¤ÎÁèÅÀ¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡²ò·è¶â¤ÎÁê¾ì¤Ï¡ÖÊÛ¸î»Î¤Î¾ï¼±¤«¤é¤ß¤ë¤È¶Ã¤¯¤Û¤É¹â¤¤¡£Áê¾ì¤Ï»ö°Æ¤ÇÉý¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¶¯´¯Ã×½ýºá¤Ç£´£°£°Ëü¡Á£¶£°£°Ëü±ß¡£»àË´»ö¸Î¤Ç£²£µ£°£°Ëü±ß¡Á£³£°£°£°Ëü±ß¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÎÀ²Ã³²¤Ï£±·ï£±£¸£°£°Ëü±ß¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤Ø¤ó¤ÎÁê¾ì´Ñ¤«¤é¸«¤Æ¤â¤¤¤«¤Ë¹â¤¤¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¼¨ÃÌ¤Ï²Ã³²¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤ä»ñÎÏ¡¢Èï³²´¶¾ð¤Î¶¯¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾å²¼¤¹¤ë¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¼éÈëµÁÌ³¾ò¹à¡¢¸ý»ß¤áÎÁ¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Áê¼ê½÷À¤Î¼éÈëµÁÌ³°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ãÈ¿¤·¤Æ¼«¤é¸øÉ½¤·¤¿¤é¡¢Ãæµï»á¤¬£¹£°£°£°Ëü±ß¤ÎÊÖ´Ô¤äÂ»³²¤òÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¤¬¡¢½÷À¤¬¸øÉ½¤·¤¿¤³¤È¤òÃæµï»á¤¬¾ÚÌÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£»ö¼Â¾å¡¢¤³¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¡£»ö¼Â¤òÃÎ¤ë¤â¤Î¤Ï´Ø·¸¼Ô¤äÁÐÊý¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤É¤³¤«¤éÏ³¤ì¤¿¤Î¤«¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡
¡¡·º»ö»ö·ï²½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬ºòÇ¯£¶·î¤Ëµ¯¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±£··î»Ü¹Ô¤ÎÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùºá¤ÏÅ¬ÍÑ³°¡£ÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶¯À©¤ï¤¤¤»¤Äºá¤ä¶¯´¯Ã×½ýºá¤ÎÀ®ÈÝ¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¼¨ÃÌ¤ÎºÝ¤Ë³Î¼Â¤Ë¹ðÁÊ¤·¤Ê¤¤¾ò¹à¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤·¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â£¹£°£°£°Ëü±ß¤â¤Î²ò·è¶â¤Ç¼¨ÃÌ¤·¤¿»ö¼Â¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç·º»ö»ö·ï²½¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÎÃæµï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤ä¾¾ËÜ¿Í»Ö»á¤Î»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÏÀÅª¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸·¤·¤¤¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëÎ©¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤òµ¯ÍÑ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÏÁêÅö¿µ½Å¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£Ë¡Î§Åª¤Ë¤Ï¼¨ÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢ÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤ë¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃÏ°Ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ËÄ¹Ç¯½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¾õ¶·¡£¤¹¤Ç¤ËÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÆÃÈÖ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÃæµï»á¤Î¥Æ¥ì¥Óµ¯ÍÑ¤ÏÁêÅöÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£