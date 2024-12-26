

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42717.20 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41311.82 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40547.64 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40390.47 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39971.70 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39930.43 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39910.55 新値三本足陽転値

39906.45 ボリンジャー:＋1σ(26週)



39568.06 ★日経平均株価26日終値



39470.40 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39395.75 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39075.87 均衡表転換線(日足)

39068.69 6日移動平均線

39010.36 25日移動平均線

38946.59 均衡表基準線(日足)

38924.75 均衡表転換線(週足)

38852.03 均衡表雲上限(日足)

38819.81 13週移動平均線

38678.58 200日移動平均線

38585.27 75日移動平均線

38550.32 ボリンジャー:-1σ(25日)

38501.07 26週移動平均線

38354.40 均衡表雲上限(週足)

38243.86 ボリンジャー:-1σ(13週)

38090.29 ボリンジャー:-2σ(25日)

37752.61 均衡表雲下限(日足)

37667.92 ボリンジャー:-2σ(13週)

37630.25 ボリンジャー:-3σ(25日)

37095.69 ボリンジャー:-1σ(26週)

37091.97 ボリンジャー:-3σ(13週)

36791.45 均衡表基準線(週足)

35793.90 均衡表雲下限(週足)

35690.32 ボリンジャー:-2σ(26週)

34284.94 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 57.80(前日46.04)

ST.Slow(9日) 46.35(前日37.39)



ST.Fast(13週) 68.56(前日64.02)

ST.Slow(13週) 70.57(前日69.06)



［2024年12月26日］



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