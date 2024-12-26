　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42717.20　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41311.82　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40547.64　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40390.47　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39971.70　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39930.43　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39910.55　　新値三本足陽転値
39906.45　　ボリンジャー:＋1σ(26週)

39568.06　　★日経平均株価26日終値

39470.40　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39395.75　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39075.87　　均衡表転換線(日足)
39068.69　　6日移動平均線
39010.36　　25日移動平均線
38946.59　　均衡表基準線(日足)
38924.75　　均衡表転換線(週足)
38852.03　　均衡表雲上限(日足)
38819.81　　13週移動平均線
38678.58　　200日移動平均線
38585.27　　75日移動平均線
38550.32　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38501.07　　26週移動平均線
38354.40　　均衡表雲上限(週足)
38243.86　　ボリンジャー:-1σ(13週)
38090.29　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37752.61　　均衡表雲下限(日足)
37667.92　　ボリンジャー:-2σ(13週)
37630.25　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37095.69　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37091.97　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
35793.90　　均衡表雲下限(週足)
35690.32　　ボリンジャー:-2σ(26週)
34284.94　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　57.80(前日46.04)
ST.Slow(9日)　　46.35(前日37.39)

ST.Fast(13週)　 68.56(前日64.02)
ST.Slow(13週)　 70.57(前日69.06)

［2024年12月26日］

株探ニュース