グルメ放送作家が選んだ2024年の名店！ 「すべてが愛おしすぎる」昭和の大衆食堂とは？

みんなが再び日常的に外食を楽しめるようになった2024年。インバウンドの盛り上がりもあり、飲食業界も新しいチャレンジに目を向けた一年だったのではないでしょうか。

そんな2024年に、グルメ情報を熟知した有識者が惚れ込んだお店や料理についてアンケートを実施。「最も印象に残った店の一品」「3,000円以下のお手軽グルメ」「おすすめのお取り寄せ」をうかがいました。

今回は、食にまつわる番組を数多く手がける放送作家の塩沢航さんにお答えいただきます。

教えてくれる人

塩沢 航

小山薫堂事務所「N35」の放送作家。1975年生まれ。師匠・小山薫堂の一番弟子にして、師匠譲りのグルメ作家としておなじみ。主な担当番組は「アナザースカイ」「オモウマい店」「有吉くんの正直さんぽ」など。「パレ・ド・Z」「リモートシェフ」など食にまつわるコンテンツも多数担当している。

2024年のベストレストラン

Q. 2024年、最も印象に残った店の一品を教えてください

A. 「鮨 一幸」の「トロ松」です

トロ松 出典:カフェモカ男さん

言わずと知れた札幌の名店が、まさか東京に出てくるなんて。工藤順也という寿司職人は、タネへのアプローチ、理想を形にする気概と技術、そして見惚れるほどのしなやかな所作、すべてにおいて隙がない。そんな男が銀座に構えた新たなる城は、美しくも押しつけがましくなく、彼の美意識を寸分違わず体現している。秋の名物、トロ松も健在。それは、酢飯の上に細かく裂いた松茸、トロのたたきをのせ、サッとあぶることで、松茸の隙間という隙間にトロの脂が溶け出した一貫。言葉にならない。言葉はいらない。

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2024年に食べた〈3,000円以内の感動の味〉を教えてください

A. 「四條食堂」の「カレーライス」と「正油ラーメン」です(いずれも700円台)

正油ラーメン 出典:TAR-KUN

<店舗情報>◆鮨 一幸住所 : 東京都中央区銀座5-11-12 日総第26ビル 3FTEL : 不明の為情報お待ちしております

北海道・旭川四条駅(無人駅)の前に広がる商店長屋の一角に、その店はある。まるで映画のセットのような、昭和の大衆食堂。雪に埋もれた立て看板も、結露したガラス戸も、年季の入った品書きも、そして、店を一人で切り盛りするお母さんの人情味も、そして、守り続ける味も、すべてが愛おしすぎた。今、思い出しても涙が出そう。殿堂入り。

2024年のお取り寄せ

Q. 2024年に出会った、人におすすめしたいお取り寄せを教えてください

A. 「RAZY PIZZA : LIFE」の「定番ストック(4枚セット)」です。

<店舗情報>◆四條食堂住所 : 北海道旭川市四条通17 十七丁目オール商店街六号館TEL : 0166-23-6886

「Don Bravo」の平シェフ率いる「CRAZY PIZZA」の快進撃が止まらない。神楽坂で、虎ノ門で、大成功を収めたその勢いで、冷凍ピッツァの通販に乗り出した。店に訪れると必ず注文する「しらすカラスミ」「マヨコーン」「マルゲリータ」「マリナーラ」を、家でも楽しめるなんて最高。1枚1,000円ちょっとで。電子レンジとフライパンで仕上げるのだが、クオリティが高いので手間とは感じない。これを買っておけば、もうデリバリーは必要ない。

「定番ストック」マルゲリータ、マヨコーン、しらすカラスミ、マリナーラの計4枚セット。4,980円(送料は、注文金額が7,800円未満の場合、沖縄を除く全国 990円、沖縄 1,650円) 写真:お店から

※価格は税込です。

※アンケート内容と「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:塩沢航、食べログマガジン編集部

