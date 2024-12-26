ドスパラ秋葉原本店にて1月1日より福袋販売。仙台店は2日8時より初売りセール開催
【PC専門店ドスパラ 福袋】
発売日：2025年1月1日
販売店舗：秋葉原本店
整理券配布：8時から
販売開始：9時から
発売日：2025年1月1日(水・祝)
※店舗の営業開始時間は11時。
【日程】
※特価品は1人1点限り、無くなり次第終了。
発売日：2025年1月1日
販売店舗：秋葉原本店
整理券配布：8時から
販売開始：9時から
サードウェーブのPC専門店ドスパラは、一部店舗を除き2025年1月1日より通常営業を行なう。
なお、秋葉原本店のみ福袋が販売される。価格は2,025円。100個限定となり、8時より購入の整理券が配布される。
また、仙台店では、通常よりも営業時間を早め1月2日8時より初売りセールが開催される。詳細はドスパラ年末年始情報ページで確認できる。
□ドスパラ年末年始情報ページ
秋葉原本店 福袋販売日程
発売日：2025年1月1日(水・祝)
整理券配布：8時から
販売開始：9時から
価格：2,025円
※店舗の営業開始時間は11時。
※限定100個
※1人1点限り
製品
通常：M.2 2280 SSD 500GB
当たり：M.2 2280 SSD 1TB
大当たり：M.2 2280 SSD 2TB
※詳細はドスパラ仙台店の公式Xをご覧ください。
□ドスパラ秋葉原本店公式X
ドスパラ仙台店 初売り情報
【日程】
2025年1月2日(木)・3日(金)8時～18時
2025年1月4日(土)・5日(日)11時～19時30分
※特価品は1人1点限り、無くなり次第終了。
※詳細はドスパラ仙台店の公式Xをご覧ください。
(C)THIRDWAVE CORP. All Rights Reserved.