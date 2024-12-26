¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Åèº´ÏÂÌé¤È²°ÉßÍµÀ¯¡¡ÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂð¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¤¼¤¤¤¿¤¯ÂÎ¸³¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÅèº´ÏÂÌé¡Ê38¡Ë²°ÉßÍµÀ¯¡Ê38¡Ë¤¬¡¢25ÆüÌëÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤Ë½Ð±é¡£¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉGLAY¤ÎTAKURO¡Ê53¡ËÂð¤Ë¾·¤«¤ì¤¿¤È¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²¿ÅÙ¤«TAKUROÂð¤òË¬Ìä¡£Åèº´¤ÏTAKURO¤Î¥Ô¥¢¥ÎÀ¸±éÁÕ¤Ç¡ÖHOWEVER¡×¤ò²Î¤¦¤È¤¤¤¦¤¼¤¤¤¿¤¯¤ÊÂÎ¸³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢²°Éß¤Ï¸åÇÚ2¿Í¤È¤È¤â¤Ë¡¢TAKUROÂð¤Î¥«¥é¥ª¥±¥ë¡¼¥à¤ÇÆ¸ÍØ¡Ö¤¾¤¦¤µ¤ó¡×¤Î¥Ó¥Ö¥é¡¼¥ÈÂç²ñ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²°Éß¤Ï¡¢TAKURO¤«¤é¡Ö¥é¥ë¥¯¡ÊL'Arc¡Ýen¡ÝCiel¡Ë¤Î¥é¥¤¥Ö¹Ô¤«¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤âÈäÏª¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢´¶·ãÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë¡ÖÀÎ¤Î²¶¤ËÊ¹¤«¤»¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®¤òÂÓ¤Ó¤¿¸ýÄ´¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£