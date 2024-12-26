明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：３０ 日・失業率
０８：３０ 日・有効求人倍率
０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数
０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の主な意見
０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）
０８：５０ 日・商業動態統計
１０：３０ 中・工業企業利益
２２：３０ 米・卸売在庫
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：地域新聞社<2164>，アダストリア<2685>，ハローズ<2742>，パレモ・ＨＤ<2778>，ピックルス<2935>，ＤＣＭ<3050>，銚子丸<3075>，ＷＮＩウェザ<4825>，ＥＲＩＨＤ<6083>，マルマエ<6264>，宝＆ＣＯ<7921>，三陽商<8011>，オークワ<8217>，日本プロセス<9651>，北恵<9872>，インテＧ<192A>
※東証グロース上場：ビースタイルホールディングス<302A>
出所：MINKABU PRESS
０８：３０ 日・失業率
０８：３０ 日・有効求人倍率
０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数
０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の主な意見
０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）
０８：５０ 日・商業動態統計
１０：３０ 中・工業企業利益
２２：３０ 米・卸売在庫
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：地域新聞社<2164>，アダストリア<2685>，ハローズ<2742>，パレモ・ＨＤ<2778>，ピックルス<2935>，ＤＣＭ<3050>，銚子丸<3075>，ＷＮＩウェザ<4825>，ＥＲＩＨＤ<6083>，マルマエ<6264>，宝＆ＣＯ<7921>，三陽商<8011>，オークワ<8217>，日本プロセス<9651>，北恵<9872>，インテＧ<192A>
※東証グロース上場：ビースタイルホールディングス<302A>
出所：MINKABU PRESS