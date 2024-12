クア・アイナの人気メニュー「アサイーボウル」に冬季限定メニューが登場!

アサイーにフレッシュバナナを加え、アサイー本来の味わいをシンプルに感じられる、冬にこそ食べたい濃厚なもったり食感がポイントです☆

クア・アイナ「アサイーボウル」冬バージョン

価格:1,200円(税込)

発売日:2024年12月26日(木) ※予定数量に達し次第終了

販売店舗:日本国内のクア・アイナ ※一部店舗を除く

クア・アイナに、冬限定の「アサイーボウル」が登場!

2024年年8月に販売を開始した「アサイーボウル」が大好評につき、第2弾として販売されます。

冬限定バージョンにはアサイーにフレッシュバナナをプラス。

試行錯誤の末開発された、アサイー本来の味わいをシンプルに感じられる冬にこそ食べたい濃厚なもったり食感の新しい「アサイーボウル」です。

クア・アイナではブラジル原産のフルッタフルッタの濃厚アサイーが使われています。

トッピングにはフレッシュのいちごと、華やかな香りが特徴のオレンジハチミツが新たに加わり、よりフルーティーな味わいに。

カカオニブ、ココナッツチップ、グラノーラで、一口ごとに異なる食感と味わいを楽しむことができます。

更に別添えのオレンジハチミツをかけると優しい甘みと華やかな香りがプラスされ、最後まで美味しく食べられます☆

アサイー本来の味わいをシンプルに感じられる冬にこそ食べたい、濃厚なもったり食感の冬季限定メニュー。

クア・アイナの「アサイーボウル」冬バージョンは、2024年12月26日(木)より期間限定で販売開始です☆

